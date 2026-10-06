Aprender Haciendo: Florencia Mutio y Martín Vich disertaron en La Paz

La Secretaria general de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, continúa desarrollando Aprender Haciendo, el programa que pone en valor las experiencias y trayectorias de referentes del deporte entrerriano como una herramienta de formación para las nuevas generaciones.

En esta oportunidad, la propuesta llegó a La Paz con una jornada dedicada al hockey. El encuentro contó con la participación de Florencia Mutio, exintegrante de Las Leonas y medallista olímpica, y Martín Vich, entrenador y referente del hockey entrerriano, quienes compartieron con jugadoras, entrenadores, padres y jóvenes del semillero sus experiencias como deportistas y formadores.

La jornada generó un espacio de intercambio en el que las y los participantes pudieron escuchar sus recorridos, realizar preguntas y llevarse herramientas para sus entrenamientos y competencias.

Expresiones tras el encuentro

“Tuvimos un encuentro en La Paz junto a Martín Vich, donde compartimos con entrenadores, padres y chicos algunas herramientas que puedan llevarse para sus entrenamientos y partidos. Pudimos compartir nuestras experiencias, interactuar con los chicos y los entrenadores y generar un espacio de encuentro que, la verdad, estuvo muy lindo. Quiero agradecer especialmente a la Secretaría de Deportes, a Sebastián Uranga, y a toda la gente de La Paz, que nos recibió de la mejor manera. Espero que hayan disfrutado de esta jornada tanto como nosotros”, expresó Mutio.

La exintegrante de Las Leonas también destacó la importancia de que las nuevas generaciones puedan disfrutar del deporte y construir sus propios caminos. “Lo más importante es que ustedes disfruten del deporte, compartan con sus compañeras y representen a sus clubes y sus colores. Algunas de las chicas que están acá también representan a Entre Ríos y lo hacen muy bien. Cada uno tiene sus propios objetivos y sus propios tiempos, por eso no hay que frustrarse. Lo más lindo es poder competir, compartir, aprender y disfrutar del camino”, sostuvo.

Por su parte, Laura Buson, directora de Deporte Adaptado, destacó el sentido de la iniciativa y el valor de acercar estas experiencias a quienes están dando sus primeros pasos en la disciplina. “Nos convocó el hockey, junto a Florencia Mutio, exintegrante de Las Leonas y medallista olímpica, y Martín Vich, entrenador de los seleccionados de Entre Ríos”, señaló.

“Estamos compartiendo una hermosa jornada con muchas chicas y chicos del semillero del hockey, que tienen la posibilidad de conocer y aprender a partir de estas experiencias. Aprender Haciendo surge desde la Secretaría de Deportes y busca poner en valor el aprendizaje a través de las experiencias de quienes forman parte del deporte entrerriano, especialmente de aquellos que, como Florencia, han transitado el alto rendimiento y alcanzado logros olímpicos”, agregó Buson.

La actividad contó también con la presencia de Silvina Wiliezko, coordinadora de Adultos Mayores, y permitió reunir a deportistas, entrenadores, familias y referentes de la comunidad deportiva local. Con esta nueva jornada, Aprender Haciendo continúa llevando al territorio las experiencias de referentes que pueden convertirse en herramientas concretas para acompañar los procesos formativos y transmitir a las nuevas generaciones los aprendizajes construidos a lo largo de una trayectoria deportiva.