Básquet: con un paranaense como figura, Quimsa celebró su partido 1000 en la LNB

El paranaense Matías Solanas fue la figura de Quimsa en la victoria frente a Atenas, por la LNB.

Con una gran tarea del paranaense Matías Solanas, Quimsa de Santiago del Estero le ganó por 87 a 77 a Atenas de Córdoba, en la continuidad de la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet. El entrerriano aportó 24 unidades a la victoria de la Fusión, que celebró su partido 1000 en la máxima competición del baloncesto argentino.

El encuentro comenzó con Arengo y Balbi como protagonistas de las ofensivas visitantes, mientras que Quimsa respondió a través de Conrradi y Copello. La Fusión perdió algunos balones y Atenas aprovechó para tomar la ventaja de la mano de Vázquez y Laster, cerrando el primer cuarto arriba por 21-16.

En el segundo período, Arengo continuó generando desde la anotación y las asistencias para ampliar la diferencia ante un Quimsa errático en ataque. Conrradi y Solanas comenzaron a darle respuestas al conjunto santiagueño y, cuando los cordobeses bajaron sus porcentajes de cancha, los triples de Solanas permitieron emparejar el desarrollo. Atenas se fue al entretiempo con ventaja mínima de 44-43.

Tras el descanso, el partido mantuvo la paridad durante los primeros minutos. Rutenberg, acompañado por Martínez, logró poner al frente a Quimsa, que mejoró su rendimiento en ambos costados de la cancha y cerró el tercer cuarto arriba por 66-57.

Atenas reaccionó en el último período con un parcial de 11-0, impulsado por Bressan y Balbi, para volver a igualar el encuentro. Un triple de Méndez levantó al Estadio Ciudad, aunque Arengo respondió desde la misma vía en la siguiente posesión.

El cierre quedó abierto para cualquiera de los dos, pero Quimsa fue más efectivo en los minutos decisivos. Un triple de Solanas y los puntos de Copello terminaron inclinando el partido a favor de la Fusión, que se quedó con la victoria por 83-77 en su partido número 1000 en La Liga Nacional.

El paranaense Matías Solanas fue el máximo destacado del ganador con 24 puntos, acompañado por Facundo Rutenberg con 18. En Atenas, Daniel Laster terminó con 17 tantos.