Con la paranaense Catalina Borrero Müller, “Las Panteritas” debutan en el Sudamericano U19

Con la presencia de la paranaense Catalina Borrero Müller, la selección argentina femenina U19 de vóley hará su debut en el Sudamericano de la categoría que tendrá como escenario Maracaibo, Venezuela. Será este miércoles, a partir de las 15, frente a Ecuador en un partido televisado por Voley Sur y Voley Zone TV.

La punta receptora, de 15 años, formada en el Paraná Rowing Club, es parte del equipo dirigido por Nicolás Efrón y afrontará una nueva competencia internacional en esta temporada. Este mismo año jugó el Mundial U17 en Chile, donde Argentina logró el 12º puesto y la entrerriana se ubicó como segunda máxima anotadora nacional con 152 puntos.

Las Panteritas compartirán la zona junto al conjunto ecuatoriano además de Bolivia y Brasil, a quienes enfrentará en el segundo (el jueves 8 de octubre) y tercer partido (el viernes 9), respectivamente. El otro grupo, en tanto, estará compuesto por Venezuela, Chile, Perú y Uruguay.

El certamen será clasificatorio para el Campeonato Mundial U19 del próximo año, repartiendo tres plazas directas para la cita mundialista a los equipos que terminen en los primeros tres lugares del ranking final.