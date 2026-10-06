Con un gol de penal y un triunfo ante Benín, Messi le dijo adiós a la selección argentina

Lionel Andrés Messi cerró este martes 6 de octubre de 2026 un ciclo de más de 21 años vistiendo la camiseta de la selección argentina de fútbol. El estadio Monumental de Núñez fue el escenario del triunfo del representativo Albiceleste sobre su par de Benín, por 3 a 0, que marcó el final de una etapa dorada para el deporte más popular del país.

Messi aportó dos asistencias y anotó el tercero de los goles ante los africanos, que significaron un hueso duro de roer para los dirigidos por Lionel Scaloni. Es que los locales lograron abrir el marcador recién en la etapa complementaria. Nicolás Otamendi, a los 3 minutos, anotó el primer tanto de la noche tras un córner ejecutado por la Pulga; Nicolás Paz, tras pase del rosarino, amplió la ventaja a los 16, con un zurdazo desde afuera del área. Y Messi ejecutó un penal potente para el 3 a 0 definitivo, a los 25.

La selección argentina buscó asumir el protagonismo ante Benín y tuvo la posesión de la pelota, pero le costó generar peligro porque sus ataques fueron previsibles. Lionel Messi tuvo su primera oportunidad a los seis minutos, con un remate desde afuera del área que exigió la intervención del arquero Marcel Dandjinou. El conjunto africano respondió a los 18 minutos con Junior Olaitan, pero su disparo pasó junto al palo izquierdo del Dibu Martínez.

A los 10 minutos, el encuentro se detuvo para que el estadio entero, incluidos los futbolistas rivales, le regalara a Messi una ovación para el recuerdo. El capitán, visiblemente conmovido, recibió el reconocimiento de miles de hinchas que encontraron en ese gesto la oportunidad de agradecerle por tantos años de alegrías con la camiseta argentina. Antes del comienzo, la emoción ya se había apoderado del rosarino durante la interpretación del himno nacional, que compartió junto al entrenador Lionel Scaloni, también visiblemente movilizado.

Tras la pausa, Benín se animó a discutirle el protagonismo a la Argentina y encontró espacios para inquietar a Emiliano Martínez. A los 16 minutos, Aiyegun Tosin probó al arco y, dos minutos más tarde, Junior Olaitan remató muy cerca del palo izquierdo del Dibu. Del otro lado, Messi protagonizó las mejores chances de Argentina. A los 23 minutos, el capitán estuvo a centímetros de conectar un centro de Rodrigo De Paul; a los 25, obligó a Marcel Dandjinou a lucirse con un tiro libre desde afuera del área. Más tarde, a los 29, intentó sorprender con un gol olímpico que Imourane Hassane despejó de cabeza, y a los 31 volvió a quedar cerca de festejar al ingresar por el segundo palo tras un centro de Lautaro Martínez. Sin embargo, el cero no se movió del marcador y ambos equipos se fueron al descanso.

Scaloni no realizó cambios para el complemento y apostó por los mismos 11. Argentina salió con renovadas energías y a los 3 minutos, tras un córner ejecutado por Messi, Nicolás Otamendi impactó de volea para poner el 1 a 0 en su despedida de la selección. Dos minutos después, fue reemplazado por el entrerriano Lisandro Martínez.

A partir del gol, Argentina buscó ampliar la ventaja: Agustín Giay envió un centro, Enzo Fernández cabeceó y Tamimue despejó en la línea. Pero fue el ingresado Nicolás Paz quien estiró la ventaja para la selección nacional, luego de combinar con Leo Messi, con un remate de media distancia y al segundo palo, a los 16 minutos.

A los 23 minutos, tras una buena combinación entre Nicolás Paz y Enzo Fernández, Tamimou Ouorou le cometió infracción a Agustín Giay dentro del área y el árbitro no dudó en sancionar penal. Lionel Messi, como tantas veces, se hizo cargo de la ejecución y con un remate cruzado, alto y potente, convirtió el 3 a 0 para el delirio de sus compañeros y el estadio. Así llegó a los 126 goles para una historia inmensa con el seleccionado. Poco después, el también ingresado Nicolás González desbordó por izquierda y envió el centro atrás, pero Messi –increíblemente, de frente al arco– falló en la definición.

#AD10S 🐐 ⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0 🗣️ Otro más. En su noche. Quisiera que esto dure para siempre 🎵 https://t.co/gN10KPICGY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Con el transcurso de los minutos, el DT argentino le dio luz verde a los cambios con los ingresos de Exequiel Palacios, Giovanni Lo Celso, Leonel Flores y Franco Mastantuono, quien tuvo el cuarto tras un remate del juvenil delantero de Boca. El propio Flores recibió una asistencia de Messi sobre el final, pero en el mano a mano el arquero volvió a negarle el gol. El propio Saturnin Allagbé y el palo fueron responsables que La Pulga no anotara su segundo tanto, cuando el cronómetro maarcaba 43 minutos.

No hubo tiempo para más. Más allá de un tiro libre de Messi en tiempo agregado que pasó muy por encima del travesaño. El árbitro chileno Fernando Véjar Díaz pitó el final y le obsequió, a modo de souvenir, las tarjetas que utilizó y la pelota, como para ponerle un punto final a una historia inolvidable.

Los números de una carrera que marca un antes y después en el fútbol

Durante su trayectoria con la selección argentina mayor, Messi acumuló 207 partidos, 126 goles y 68 asistencias al cabo de más de 20 años. Esas marcas lo convirtieron en el máximo artillero, asistidor y en el jugador con más presencias en la historia de la selección.

Con la camiseta Albiceleste, levantó la Copa América 2021, primera consagración del combinado local en 28 años; la Finalissima 2022; la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022; la Copa América 2024; y el subcampeonato en la Copa Mundial de la FIFA 2026, liderando el primer plantel de la historia del fútbol argentino en obtener cuatro títulos consecutivos con la selección mayor. También logró la medalla dorada en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y la Copa del Mundo Sub-20 2005.

La Pulga también es el argentino con más Mundiales disputados y uno de los tres del mundo en figurar en seis convocatorias: estuvo presente en las ediciones de Alemania 2006; Sudáfrica 2010; Brasil 2014 (finalista); Rusia 2018; Qatar 2022 (campeón) y Estados Unidos, México y Canadá (finalista). En citas máximas, Leo acumuló 21 goles y es el segundo máximo anotador histórico por detrás del francés Kylian Mbappé, con 22.