Concordia: la Provincia entregó kits deportivos a distintas escuelas

La Provincia a través de la Secretaría de Deportes a cargo de Sebastián Uranga, junto a la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande y la municipalidad de Concordia, entregó kits deportivos a 24 escuelas del departamento. La actividad tuvo como objetivo fortalecer la enseñanza de la educación física y la práctica deportiva de sus estudiantes.

Los mismos forman parte de una donación de 140 kits entregada por la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande al gobernador Rogelio Frigerio, el pasado 11 de septiembre.

La entrega se realizó en el Instituto Superior de las Especialidades de la Educación Física (Iseef), con la presencia del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el intendente de Concordia, Francisco Azcué; y el presidente de la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande, Alejandro Daneri.

Detalles del encuentro

En la oportunidad, Colello destacó que, con estos 140 kits, que representan una inversión cercana a los 50 millones de pesos y que la Delegación Argentina de Salto Grande realiza para el desarrollo del deporte en la provincia, “estamos dando herramientas para que puedan hacer mejor su trabajo. La educación física es parte de la educación integral que debe tener cualquier chico y cualquier chica, y la buena noticia es que con esta entrega vamos a completar el 100% de las escuelas integrales que no contaban con equipamiento deportivo. Son pequeñas ayudas que nos permiten llevar adelante una política deportiva vinculada a la educación”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Delegación Argentina ante Salto Grande, Alejandro Daneri, señaló: “Valoramos trabajar junto a la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, sumando recursos que llegan de manera concreta a las escuelas y se transforman en herramientas para sus estudiantes y docentes. Acompañar a la educación es contribuir a generar mejores condiciones para el desarrollo integral de chicos y jóvenes. La actividad física, el deporte y los valores que este promueve son fundamentales para su crecimiento”.

En tanto, el intendente Francisco Azcué, destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado “como en este caso, en algo muy importante como lo es la educación, brindarles más herramientas a las escuelas para la enseñanza de sus alumnos y la práctica de actividades deportivas. Este es el camino que nos marca el gobernador Frigerio y de esa forma lo llevamos adelante”.

Posteriormente, los funcionarios se trasladaron hasta la escuela Nº 42 “General Belgrano”, donde hicieron entrega del kit destinado a la institución y compartieron un encuentro con su comunidad educativa.

Tras la jornada en Concordia, los kits restantes continuarán siendo entregados por el Gobierno de Entre Ríos en instituciones educativas de distintos puntos de la provincia, de acuerdo con la distribución prevista para cada nivel y modalidad.

Del total, 53 están destinados a instituciones de Nivel Inicial, 40 a escuelas de Nivel Primario y 47 a establecimientos de modalidad Integral.

Las escuelas alcanzadas

Se entregaron kits deportivos a las instituciones de nivel primario, Nº 8 “Madame Curie”, Nº 30 “Alina P. de Matheron”, Nº 38 “Luis Nicolás Cayetano Palma”, Nº 39 “José María Paz”, Nº 44 “Mariano Moreno”, Nº 46 “Helena L. de Roffo”, Nº 55 “Justo J. de Urquiza”, Nº 65 “Almirante Brown”, Nº 70 “Eva Duarte”, Nº 74 “Juan José Valle” y Nº 75 “2 de Abril”.

Asimismo, recibieron elementos las escuelas primarias con Nivel Inicial, Nº 18 “El Aconcagua”, Nº 19 “Juan Lavalle”, Nº 23 “Hans Christian Andersen”, Nº 36 “D. P. Garat”, Nº 41 “Batalla de Chacabuco”, Nº 42 “General Belgrano”, Nº 51 “Felipe Gardel”, Nº 60 “Gral. Manuel de Olazábal” y Nº 64 “Juan Bautista Alberdi”.

En tanto, las instituciones de modalidad Integral alcanzadas fueron la Nº 1 “Concordia”, Nº 2 “Azahares”, Nº 25 “María C. de Madrazzo” y el Centro Educativo Integral Nº 6 de Los Charrúas.