Despedida de Messi: shows, homenajes y artistas invitados

La despedida de Lionel Messi tendrá shows, homenajes y artistas invitados en el Monumental.

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina será este martes, cuando el equipo enfrente a Benín a las 20 en el Estadio Monumental. La jornada incluirá espectáculos musicales antes, durante y después del amistoso, además de homenajes y la presencia de futbolistas que compartieron distintas etapas con el capitán.

En este marco, la organización preparó una programación que comenzará a las 17.30, con la participación de Un Poco de Ruido, y se extenderá hasta después de las 22.30. Entre los artistas anunciados figuraron Damas Gratis, Amar Azul, Q’ Lokura, Soledad Pastorutti, Los Fundamentalistas y Ulises Bueno.

También se previó una entrega de obsequios a Messi por parte del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez. La celebración tendrá un espectáculo de drones, luces y pirotecnia, además de una sorpresa musical para el cierre.

Los shows antes del partido y entretiempo

Tras la apertura de Un Poco de Ruido, la programación continuará con Seba Mendoza y Román, el Original. Cerca de las 18 será el turno de Amar Azul, seguido por Santi Cairo y Q’ Lokura.

Damas Gratis tendrá su presentación antes del encuentro. El excombatiente de Malvinas Fabio Santana será el encargado de interpretar el himno nacional en la ceremonia previa al amistoso.

Durante el entretiempo se presentarán Los Fundamentalistas. Una vez terminado el partido, comenzarán las actividades centrales del homenaje, con el despliegue de drones y otros recursos visuales.

Luego actuarán Soledad Pastorutti y Ulises Bueno, antes de la sorpresa musical anunciada para el final.

El cronograma

17.30–17.40: Apertura — UPDR Host + Animación + Banda en Vivo.

17.40–17.48: Seba Mendoza.

17.50–17.58: Román, el Original.

18–18.08: Amar Azul.

18.10–18.18: Santi Cairo.

18.20–18.40: Q’ Lokura.

18.40–19: UPDR + Banda + Animación.

19–19.25: Damas Gratis.

20–20.03: Himno a cargo de Fabio Santana.

21–21.08: Los Fundamentalistas.

22.03–22.10: Show drones y armados de lonas, pirotecnia, luces y técnica.

22.10–22.15: Entrega de obsequios de Tapia y Domínguez a Messi.

22.15–22.20: La Sole.

22.20–22.35: Ulises Bueno-Show Trampa.

22.35: Sorpresa musical.