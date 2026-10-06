“Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida”, expresó Messi antes de su partido despedida

Antes de su último partido con la selección argentina de fútbol, Lionel Andrés Messi brindó un mensaje a los hinchas a través de un video publicado por la marca de la casaca especial que usará en el partido contra Benín este martes en el estadio Monumental. "Llegó el momento. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar", expresó antes de su última función.

Con la música de "Gracias a la vida" de la cantora y referente del folklore Mercedes Sosa, y con varias jugadas de distintos partidos disputados, como su debut en los mundiales con la camiseta con el número 19 o levantando la Copa de Qatar 2022.

Durante su trayectoria con la selección argentina mayor, Messi acumuló 207 partidos, 125 goles y 66 asistencias al cabo de más de 20 años. Esas marcas lo convirtieron en el máximo artillero, asistidor y en el jugador con más presencias en la historia de la selección.

La Pulga también es el argentino con más Mundiales disputados y uno de los tres del mundo en figurar en seis convocatorias: estuvo presente en las ediciones de Alemania 2006; Sudáfrica 2010; Brasil 2014 (finalista); Rusia 2018; Qatar 2022 (campeón) y Estados Unidos, México y Canadá (finalista). En citas máximas, Leo acumuló 21 goles y es el segundo máximo anotador histórico por detrás del francés Kylian Mbappé, con 22.

Además de esas estadísticas, Messi alcanzó la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022, su mayor logro, y también cosechó la Copa América de 2021 y 2024; la Finalissima 2022; la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008 y la Copa del Mundo Sub-20 2005.