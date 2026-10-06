Federico Benítez fue designado para Patronato-Güemes en otra “final” por la permanencia

Benítez dirigirá el domingo en el Grella en un duelo clave en la lucha por evitar el descenso.
Federico Benítez fue designado este martes como árbitro del partido que animará Patronato ante Güemes de Santiago del Estero, por la 33ª fecha de la Primera Nacional. Así lo confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que dio a conocer los jueces para sus categorías el próximo fin de semana.
Benítez estará acompañado por José Castelli y Matías Bianchi, como primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Franco Rioja será el cuarto árbitro en el reducto de Villa Sarmiento.
Patrón, que viene de caer con por 1 a 0 Chacarita Juniors en tiempo de descuento, quedó a un solo punto de la zona de descenso y recibirá al último de la tabla (23). Actualmente, el equipo de Marcelo Fuentes reúne 34 unidades y necesita un triunfo para escaparle al Funebrero, con 33.
Primera Nacional – Fecha 33
Colegiales - Tristán Suárez
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
Almagro - Chacarita Juniors
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Diego Bonfá
Asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
Quilmes - Agropecuario Argentino
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Edgardo Scime
Asistente 2: Ariel Fernández
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
F.C. Midland - Atlético de Rafaela
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Marcelo Errante
Asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Gutiérrez Gabbrél
Deportivo Madryn - Chaco For Ever
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Matías González
Cuarto árbitro: Leandro Sosa Abrile
Atlanta - San Martín (Tucumán)
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Walter Ferreyra
Asistente 2: Guillermo Yacante
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
Estudiantes - Deportivo Morón
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
Almirante Brown - San Miguel
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Mariano CichelloCuarto árbitro: Ulises López
Defensores de Belgrano - Acassuso
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Llicas Germanotta
Asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
Patronato - Güemes (Santiago del Estero)
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Franco Rioja
Temperley - Nueva Chicago
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
Mitre (Santiago del Estero) - Colón
Árbitro: Jorge Baliño
Asistente 1: Joaquín Badano
Asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
Central Norte - Ferro Carril Oeste
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Deportivo Maipú - San Martín (San Juan)
Árbitro: Matías Billone
Asistente 1: Gonzalo Roldán
Asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: César Ceballo
Ciudad de Bolívar - San Telmo
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Julio Fernández
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
Racing (Córdoba) - Los Andes
Árbitro: Wenceslao Meneses
Asistente 1: Mariano Ruas
Asistente 2: Pascual Fernández
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
All Boys - Godoy Cruz
Árbitro: Nicolás Lamolina
Asistente 1: Agustín Méndez
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Mariano Negrete