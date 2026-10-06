Federico Benítez fue designado para Patronato-Güemes en otra “final” por la permanencia

Benítez dirigirá el domingo en el Grella en un duelo clave en la lucha por evitar el descenso.

Federico Benítez fue designado este martes como árbitro del partido que animará Patronato ante Güemes de Santiago del Estero, por la 33ª fecha de la Primera Nacional. Así lo confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que dio a conocer los jueces para sus categorías el próximo fin de semana.

Benítez estará acompañado por José Castelli y Matías Bianchi, como primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Franco Rioja será el cuarto árbitro en el reducto de Villa Sarmiento.

Patrón, que viene de caer con por 1 a 0 Chacarita Juniors en tiempo de descuento, quedó a un solo punto de la zona de descenso y recibirá al último de la tabla (23). Actualmente, el equipo de Marcelo Fuentes reúne 34 unidades y necesita un triunfo para escaparle al Funebrero, con 33.

Primera Nacional – Fecha 33

Colegiales - Tristán Suárez

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

Almagro - Chacarita Juniors

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Quilmes - Agropecuario Argentino

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Edgardo Scime

Asistente 2: Ariel Fernández

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

F.C. Midland - Atlético de Rafaela

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Gutiérrez Gabbrél

Deportivo Madryn - Chaco For Ever

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Matías González

Cuarto árbitro: Leandro Sosa Abrile

Atlanta - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Walter Ferreyra

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Estudiantes - Deportivo Morón

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

Almirante Brown - San Miguel

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Mariano CichelloCuarto árbitro: Ulises López

Defensores de Belgrano - Acassuso

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Llicas Germanotta

Asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

Patronato - Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Franco Rioja

Temperley - Nueva Chicago

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

Mitre (Santiago del Estero) - Colón

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Joaquín Badano

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Central Norte - Ferro Carril Oeste

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Deportivo Maipú - San Martín (San Juan)

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Gonzalo Roldán

Asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: César Ceballo

Ciudad de Bolívar - San Telmo

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

Racing (Córdoba) - Los Andes

Árbitro: Wenceslao Meneses

Asistente 1: Mariano Ruas

Asistente 2: Pascual Fernández

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

All Boys - Godoy Cruz

Árbitro: Nicolás Lamolina

Asistente 1: Agustín Méndez

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Mariano Negrete