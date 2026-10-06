Fin de una era: Messi le dirá adiós a la selección argentina

La selección argentina y Benín se enfrentarán el martes, desde las 20 en el Estadio Monumental, en el marco de un amistoso internacional de selecciones. Este partido será especial porque será el último de Lionel Messi con la camiseta de la Albiceleste y le pondrá punto final a su carrera de 21 años con el seleccionado.

El equipo argentino viene de ganar sus dos amistosos en la Fecha FIFA: primero goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba con tantos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López, y el sábado aplastó 7-0 a Burkina Faso con goles de Martínez, Moumouni Diallo, en contra, Gianluca Prestianni, Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

El partido con Benín será el cierre de esta ventana de amistosos pero el encuentro quedará en segundo plano porque será el último de Lionel Messi como jugador de Argentina. El capitán, que lucirá un dorsal dorado y una camiseta especial para la ocasión, se despedirá de los hinchas en el Monumental.

Todo comenzó el 31 de agosto, cuando la Pulga publicó una imagen en su cuenta de Instagram confirmando, a través de una carta escrita a mano, que ya no jugaría con la Albiceleste, decisión que había tomado el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026.

La misma tenía tres páginas de extensión pero se puede resumir en dos frases: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento…Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados”.

Sin embargo, con el correr de los días, y con estos amistosos tan cerca, el astro argentino decidió viajar exclusivamente para el partido contra Benín y jugar un último partido, donde después del partido recibirá una plaqueta de la AFA, verá un video especial e incluso podría agarrar el micrófono y decir unas palabras. Para el duelo de esta noche también estarán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no fueron convocados con el resto del plantel y tampoco anunciaron su retiro, pero estarán presentes para despedir a Messi.

Por su parte, Benín viene de disputar el arranque de la clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027 y terminó con saldo positivo en el Grupo F. El primer partido culminó empatado 1-1 ante Burkina Faso y luego derrotó 2-1 a Mauritania como local con un doblete de Rodolfo Aloko.

FORMACIONES

ARGENTINA

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

BENÍN

Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

Árbitro: a confirmar. Cancha: Estadio Monumental. Hora: 20.