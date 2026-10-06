Paula Pedrozo: “Nuestros objetivos principales son seguir mejorando y salir en primer lugar”

Paula Pedrozo, una de las citadas para defender la corona en Villa Carlos Paz.

Luego de obtener la medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, las entrerrianas Paula Pedrozo y Antonella Reding fueron convocadas para el Sudamericano de Seven que se celebrará este fin de semana en Villa Carlos Paz, Córdoba.

“Nuestros objetivos principales son seguir mejorando y salir en primer lugar. Tras los logros obtenidos, fuimos ganando mucha confianza”, manifestó Pedrozo, capitana del seleccionado argentino.

“Si bien tenemos que continuar trabajando para encontrar nuestra mejor versión, estamos más cerca: sabemos cuáles son nuestras fortalezas, es cuestión de plasmarlas con mayor rapidez”, manifestó.

Antonella Reding buscará otro título con las Yaguaretés.

“Pensamos que es una ventaja jugar en Argentina, no solo porque acortamos horas de viaje, sino también por el público, que nos contagia ánimos y alegría”, agregó la jugadora de La Salle, de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

Las Yaguaretés van por el cuarto título consecutivo en el continente. Son tricampeonas sudamericanas: en 2023, en Asunción, se consagraron por primera vez en su historia al vencer 20-12 a Brasil. Revalidaron el título en Lima en 2024 (19-10 a Brasil) y en 2025 (21-5 a Colombia).

Este año, además, llegan como ganadoras de los Juegos Suramericanos, tras vencer 33-5 a Colombia en la final. Vale destacar que Nahuel García y Facundo Salas, entrenadores del seleccionado, repetirán las 12 jugadoras que lograron la medalla de oro en Rosario.

Las convocadas: