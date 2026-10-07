Básquet: Rocamora ganó su último amistoso de pretemporada

Tomás de Rocamora ganó su último amistoso de pretemporada antes del inicio de la Liga Femenina de Básquet.

En Concepción del Uruguay, Tomás de Rocamora sumó una victoria en su último partido de preparación con vistas a una nueva temporada de la Liga Femenina de Básquetbol. El equipo uruguayense derrotó por 67-58 a Regatas de San Nicolás en el estadio Julio César Paccagnella.

El conjunto dirigido por Sabrina Scévola tuvo una actuación positiva, con varios momentos de buen juego y eficacia ofensiva. A lo largo del encuentro logró establecer en dos oportunidades una diferencia de 20 puntos frente a un rival que evidenció encontrarse en una etapa más temprana de su preparación.

Martina Schunk y Santina Cherot Magri fueron las máximas anotadoras del equipo entrerriano, con 10 puntos cada una. Paula Santini y Josefina Álvarez sumaron nueve unidades, mientras que Nerea Schmidt aportó ocho puntos. En la visita, Ema Baldo terminó como goleadora con 13 puntos, seguida por Anahí Albornoz, con 11 unidades y tres triples, y Mayra Rudel, con 10.

El partido en el Paccagnella

Tomás de Rocamora tomó rápidamente el control del partido y cerró el primer cuarto arriba 19-10. En ese tramo llegó a limitar a su rival a apenas dos puntos durante varios minutos. Al descanso largo, las locales ampliaron la diferencia a 40-24, dejando una buena imagen tanto por el funcionamiento colectivo como por su producción ofensiva.

Durante el tercer período, las Rojas mantuvieron el dominio y llegaron a sacar 20 puntos de ventaja. Santini ganó protagonismo en ataque y el equipo ingresó al último cuarto con una diferencia de 57-37.

En los 10 minutos finales, Regatas reaccionó de la mano de Albornoz y logró reducir parte de la distancia. Rocamora, que ya había realizado un importante desgaste, administró la ventaja hasta cerrar el encuentro con un triunfo por 67-58.

Otro aspecto destacado de la jornada fue el regreso de la capitana Antonella González, quien volvió a las canchas y aportó dos triples, señala La Calle.

El próximo sábado llegará el momento del debut para Tomás de Rocamora en la Zona A del Torneo Apertura. Las Rojas recibirán, desde las 21, a Deportivo Chañares de James Craik, Córdoba, en el inicio de una nueva temporada de la Liga Femenina.