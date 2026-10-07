Deportes

Confirmaron día y hora para el superclásico y las próximas tres fechas del fútbol argentino

07 de Octubre de 2026 - 21:34
Boca-River

El 1 de noviembre, a las 15, será el próximo Boca-River en La Bombonera.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el Superclásico entre Boca y River se jugará el domingo 1 de noviembre a las 15 en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido cobra trascendental importancia porque es en la penúltima fecha de la fase de grupos y ambos equipos pueden llegar con aspiraciones respecto a la clasificación a las copas internacionales o a la pelea por la cima de la tabla anual.

La Liga Profesional también oficializó el calendario de las fechas 13 y 14 con días y horarios, en lo que será el tramo final de la fase clasificatoria del Torneo Clausura.

Fecha 13

Jueves 15 de octubre

20 Huracán – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Viernes 16 de octubre

19 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

21.30 Boca – Talleres (Zona A) -TNT Sports-

Sábado 17 de octubre

15 Banfield – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-

17.30 Platense – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

17.30 Independiente Rivadavia Mendoza – Tigre (Zona B) -TNT Sports-

20 Vélez – Gimnasia (Mendoza) (Zona A) -TNT Sports-

20 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 18 de octubre

14.45 Racing – Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

18 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

18 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

20.15 Belgrano – River (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 19 de octubre

19 Newell’s – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

19 Sarmiento – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A) -ESPN Premium-

 

Fecha 14

Viernes 23 de octubre

18.30 Gimnasia (Mendoza) – Platense (Zona A) -TNT Sports-

19 Gimnasia – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Tigre – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Sábado 24 de octubre

14.45 Banfield – Lanús (Interzonal) -TNT Sports-

17 Talleres – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

19.15 San Lorenzo – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

21.30 Rosario Central – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 25 de octubre

14.45 Aldosivi – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

17 Independiente – Boca (Zona A) -ESPN Premium-

19.15 River – Racing (Zona B) -TNT Sports-

21.30 Central Córdoba – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

21.30 Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

Lunes 26 de octubre

19 Unión – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

21.15 Instituto – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Martes 27 de octubre

19 Argentinos – Independiente Rivadavia Mendoza (Zona B) -TNT Sports-

 

Fecha 15

Viernes 30 de octubre

19 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

19 Huracán – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

21.15 Racing – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Sábado 31 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A) -TNT Sports-

17 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Domingo 1° de noviembre

15 Boca – River (Interzonal) -TNT Sports /ESPN Premium-

18.30 Newell’s – Unión (Zona A) -ESPN Premium-

18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B) -

TNT Sports-20.45 Lanús – Gimnasia (Mendoza) (Zona A) -TNT Sports-

Lunes 2 de noviembre

19 Platense – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Independiente Rivadavia Menndoza – Banfield (Zona B) -TNT Sports-

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