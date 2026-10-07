Confirmaron día y hora para el superclásico y las próximas tres fechas del fútbol argentino

El 1 de noviembre, a las 15, será el próximo Boca-River en La Bombonera.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el Superclásico entre Boca y River se jugará el domingo 1 de noviembre a las 15 en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido cobra trascendental importancia porque es en la penúltima fecha de la fase de grupos y ambos equipos pueden llegar con aspiraciones respecto a la clasificación a las copas internacionales o a la pelea por la cima de la tabla anual.
La Liga Profesional también oficializó el calendario de las fechas 13 y 14 con días y horarios, en lo que será el tramo final de la fase clasificatoria del Torneo Clausura.
Fecha 13
Jueves 15 de octubre
20 Huracán – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-
Viernes 16 de octubre
19 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
21.30 Boca – Talleres (Zona A) -TNT Sports-
Sábado 17 de octubre
15 Banfield – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-
17.30 Platense – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-
17.30 Independiente Rivadavia Mendoza – Tigre (Zona B) -TNT Sports-
20 Vélez – Gimnasia (Mendoza) (Zona A) -TNT Sports-
20 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Domingo 18 de octubre
14.45 Racing – Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-
18 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
18 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
20.15 Belgrano – River (Zona B) -ESPN Premium-
Lunes 19 de octubre
19 Newell’s – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
19 Sarmiento – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-
21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Fecha 14
Viernes 23 de octubre
18.30 Gimnasia (Mendoza) – Platense (Zona A) -TNT Sports-
19 Gimnasia – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
21.15 Tigre – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Sábado 24 de octubre
14.45 Banfield – Lanús (Interzonal) -TNT Sports-
17 Talleres – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
19.15 San Lorenzo – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
21.30 Rosario Central – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
Domingo 25 de octubre
14.45 Aldosivi – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
17 Independiente – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
19.15 River – Racing (Zona B) -TNT Sports-
21.30 Central Córdoba – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
21.30 Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
Lunes 26 de octubre
19 Unión – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
21.15 Instituto – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Martes 27 de octubre
19 Argentinos – Independiente Rivadavia Mendoza (Zona B) -TNT Sports-
Fecha 15
Viernes 30 de octubre
19 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-
19 Huracán – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-
21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
21.15 Racing – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
Sábado 31 de octubre
14.45 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A) -TNT Sports-
17 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-
19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Domingo 1° de noviembre
15 Boca – River (Interzonal) -TNT Sports /ESPN Premium-
18.30 Newell’s – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B) -
TNT Sports-20.45 Lanús – Gimnasia (Mendoza) (Zona A) -TNT Sports-
Lunes 2 de noviembre
19 Platense – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-
21.15 Independiente Rivadavia Menndoza – Banfield (Zona B) -TNT Sports-