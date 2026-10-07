El entrerriano “Licha” Martínez publicó un video inédito de Lionel Messi rumbo a su despedida

El futbolista entrerriano Lisandro Martínez le dedicó un emotivo posteo a Lionel Messi por su despedida de la selección argentina, con fotos, videos y un mensaje donde señaló: "Se nos va el más grande".

Messi le puso punto final a su extensa historia con la camiseta celeste y blanca en la noche del pasado martes, en la goleada por 3-0 frente a Benín, la cual quedará en la memoria de todos los hinchas que lograron conseguir entradas para un estadio Monumental que se llenó de aficionados, amigos, familiares y compañeros del conjunto nacional dentro y fuera de la cancha para despedir a un ídolo.

A horas de la noche histórica, el gualeyo lo despidió en sus redes sociales con un "Carrusel" en su Instagram personal, donde en el primer video se ve la emoción de Leo, sentado en el micro que iba rumbo al estadio ubicado en Núñez; con la canción "No es mi despedida", de la cantante Gilda y, entre lágrimas, saludaba a los hinchas que rodeaban las calles por donde iba el vehículo.

A su vez, el video está acompañado de varias fotos del defensor del Manchester United con Messi; además del cariñoso y emotivo mensaje que le dedicó en el posteo donde menciona las sensaciones del defensor por coincidir con el astro rosarino: "Qué privilegio fue haber compartido con el mejor deportista de toda la historia".

Por último, expresó el cariño que le tiene a Messi: "Se nos va el más grande, te vamos a extrañar toda la vida, Leo. ¡Te quiero con todo mi corazón!".

Lionel Messi cerró su carrera con la selección argentina durante este martes 6 de octubre, con un amistoso internacional disputado en el estadio Monumental, ante Benín.

Varias personalidades del mundo del fútbol le dejaron un mensaje conmovedor; uno de los que más sorprendió fue el del astro portugués, Cristiano Ronaldo, luego de que Messi confirmara su despedida de la selección argentina, en el que le valoró “todo lo logrado” con su país, consigna NA.