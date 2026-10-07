El paranaense Juan Siemienczuk prepara el regreso de Unión de Santa Fe a la Liga Argentina

El entrenador paranaense Juan José Siemienczuk prepara el retorno de Unión de Santa Fe a la Liga Argentina de Básquetbol, luego de la renuncia del club de la Avenida a su plaza en la Liga Nacional. Se trata de su tercer ciclo al frente del Rojiblanco y el debut oficial se producirá ante Bochas Sport Club, el 15 de octubre desde las 21.30 en el estadio Ángel Malvicino.

La dirigencia Tatengue se movió rápidamente en el armado del plantel que lo representará en este nuevo desafío. El cuerpo técnico de Siemienczuk también estará integrado por los asistentesMarcos Chechele y Branco Molinero.

En lo que respecta al armado del plantel, una de las primeras fichas mayores en confirmarse fue el regreso del alero Martín Gómez, desde Salta Basket, quien ya vistió la camiseta Rojiblanca en la temporada 2023/24 de Liga Nacional.

Germán González es otro de los basquetbolistas que acordó en el inicio de la pretemporada su llegada al plantel. El perimetral nacido en Goya, Corrientes es uno de los experimentados que tendrá el Tatengue. Completando la base, Santiago Ludueña, ex Quilmes de Mar del Plata, también se sumó al roster del Tate.

En cuanto a la zona de la pintura, el ala-pivot Phillip Lockett de 2.02 metros (de último paso por Comunicaciones de Corrientes), se suma al proyecto junto al alero extranjero Kobe Julien (27 años, 1.96 metros nacido en Luisiana, Estados Unidos).

Todos ellos junto a la gran base de chicos del club comandados por Facundo Chamorro sumando a Lucas Peralta, Agustín Ferrari, Benjamín Jaquier, Pedro Spajic, Pablo Spies, Duvan Torres y Tobías Medina completan la nómina con la cual la escuadra santafesina se pone a punto pensando en el debut frente a Bochas Sport Club.

Fuente: Prensa Unión