“Jugamos con una angustia enorme”, se sinceró Lisandro Martínez

Lisandro Martínez fue uno de los que habló luego del emocionante momento en el Estadio Monumental.
La emoción por la despedida de Lionel Messi con la selección argentina atravesó a todos. Desde los hinchas, su familia, el cuerpo técnico y sus compañeros, muchos de los que fueron parte de este último ciclo ganador con Lionel Scaloni al mando.
En ese marco, el entrerriano Lisandro Martínez pudo ponerle palabras al momento y declaró: “Jugamos con una angustia enorme. Parecía que nunca iba a llegar y hoy llegó. Todavía cuesta asimilarlo. Nos vamos de acá pensando que en noviembre va a volver a estar acá... Va a costar”, se sinceró el defensor nacido en Gualeguay.
Licha también reveló cómo fueron los últimos días junto a Messi y qué le dijo: “Trataba de que disfrute al máximo estos momentos, que la verdad pasan rápido. Lo amo con todo mi corazón y es una persona muy importante para mí”.