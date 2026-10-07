Deportes

“Jugamos con una angustia enorme”, se sinceró Lisandro Martínez

07 de Octubre de 2026 - 12:05
Licha y Leo

Lisandro Martínez fue uno de los que habló luego del emocionante momento en el Estadio Monumental.

La emoción por la despedida de Lionel Messi con la selección argentina atravesó a todos. Desde los hinchas, su familia, el cuerpo técnico y sus compañeros, muchos de los que fueron parte de este último ciclo ganador con Lionel Scaloni al mando.

En ese marco, el entrerriano Lisandro Martínez pudo ponerle palabras al momento y declaró: “Jugamos con una angustia enorme. Parecía que nunca iba a llegar y hoy llegó. Todavía cuesta asimilarlo. Nos vamos de acá pensando que en noviembre va a volver a estar acá... Va a costar”, se sinceró el defensor nacido en Gualeguay.

Licha también reveló cómo fueron los últimos días junto a Messi y qué le dijo: “Trataba de que disfrute al máximo estos momentos, que la verdad pasan rápido. Lo amo con todo mi corazón y es una persona muy importante para mí”.

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