“Las Panteritas” debutaron con un triunfo y el aporte de la paranaense Catalina Borrero Müller

La selección U19 de Argentina debutó con un sólido triunfo ante Ecuador. (Foto: FeVA)

Con la paranaense Catalina Borrero Müller como segunda máxima anotadora, la selección argentina femenina U19 de vóley debutó con una victoria en el Sudamericano de Maracaibo, Venezuela. Este miércoles, el rival fue Ecuador y el triunfo fue por 3 a 0, con parciales de 25-8, 25-8, 25-20.

Sofía Baldo aportó 15 puntos y fue la principal atacante de las Panteritas, mientras que la entrerriana del Paraná Rowing Club la secundó con 13 unidades.

El equipo dirigido por Nicolás Efron despegó en el primer set con un gran nivel ofensivo de la mano de Baldo y un saque agresivo por parte de Oldani, lo que le permitió a Argentina sacar una ventaja inicial de 9-0 que marcó el rumbo del parcial.

En el segundo, el conjunto nacional volvió a marcar distancia gracias a la contundencia en la red de Vanni y Baldo. Finalmente, en el tercer capítulo se desarrolló un desarrollo punto a punto más parejo, hasta que Cicchelli aportó en ofensiva para sellar el triunfo.

Cabe destacar que el seleccionado nacional integra la zona junto a Brasil, Bolivia y Ecuador, mientras que el otro grupo está conformado por Venezuela, Chile, Perú y Uruguay. El torneo otorgará tres plazas directas al Mundial.

Este jueves, Las Panteritas se enfrentarán a Bolivia desde las 15 con transmisión en vivo en Vóley Sur.