Patronato habilitó el ingreso gratuito de menores de 11 años para el partido con Güemes

De cara a otra "final" por la permanencia, Patronato anunció que los menores entran gratis.

Los menores de 11 años podrán ingresar gratis a las tribunas Grella y San Nicolás, para presenciar el partido del próximo domingo entre Patronato y Güemes de Santiago del Estero, por la 33ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional de fútbol.

Así lo comunicó este miércoles el club de barrio Villa Sarmiento, a través de un comunicado en sus redes sociales. La iniciativa de la comisión directiva Rojinegra busca alentar la presencia de público para un partido clave en la lucha por evitar el descenso.

De acuerdo a lo informado, el único requisito para ingresar gratis será presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en los accesos al estadio por parte de los menores, siempre en compañía de un mayor responsable.

Patronato (34 puntos) recibirá a Güemes de Santiago del Estero (23) el próximo domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con el arbitraje de Federico Benítez.