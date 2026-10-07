Turismo Pista: el entrerriano Fabricio Scatena regresará a las pistas

A bordo de su VW Up, el entrerriano Fabricio Scatena regresará a las pistas en la Clase 2 del TP.

El entrerriano Fabricio Scatena será uno de los protagonistas que volverá a la Clase 2 del Turismo Pista en la novena fecha de la temporada 2026, la cual tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el autódromo de Concepción del Uruguay. El piloto que hará las veces de local reaparecerá en la categoría tras ausentarse en las últimas dos competencias.

Luego de una participación positiva en Río Cuarto, Scatena hizo un alto en su participación y se perdió las contiendas de San Nicolás (Carrera de los 300 Pilotos) y Termas de Río Hondo.

Así, el entrerriano afrontará una cita clave, ya que cumplirá 100 presencias dentro de la categoría y lo hará con un Volkswagen Up remozado, ya que recibió varias reformas durante el lapso que estuvo ausente. Además, Néstor Lazarte está ultimando los detalles en un motor nuevo para la unidad.

“La verdad es que estamos muy contentos de confirmar nuestra participación en la competencia que somos locales y en la cual cumplimos 100 carreras en el Turismo Pista. Sin dudas, será un fin de semana muy especial por todos los condimentos que tiene la fecha”, manifestó el piloto entrerriano.

Y agregó: “Llegamos muy preparados, ya que aprovechamos el tiempo que estuvimos ausente para trabajar en varias cuestiones fundamentales del auto y desarrollamos diferentes cosas nuevas. Además, Néstor Lazarte está terminando un motor nuevo, por lo que vamos con la confianza necesaria para estar adelante y poder ser protagonista frente a nuestra gente”, resaltó Scatena.