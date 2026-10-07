Volcó en Concordia y los demás pilotos del TC850 lanzaron una rifa para que vuelva a las pistas

El victoriense Maximiliano Turano sufrió un vuelco que lo dejó fuera de competencia en la séptima fecha del TC850, disputada el pasado 6 de septiembre en el autódromo de Concordia. Afortunadamente el piloto no sufrió consecuencias físicas, pero su Fiat 600 de competición padeció importantes daños. Por esta razón, los demás pilotos del TC850 organizaron una rifa para ayudarlo a volver a ponerlo en pista en una grata muestra de compañerismo y solidaridad.

“Es un compañerismo muy grande el que tiene el TC850. En la pista podemos ser rivales, respetándonos siempre, por eso se dan tan buenas carreras, y abajo hay mucho compañerismo; es con todos. Es muy bueno eso. A los pocos días, me informaron que iban a organizar algo para darme una mano. La gente que tenemos en el 850 es muy buena, no hay como ellos”, comentó Turano en diálogo con ANÁLISIS.

“Si bien algunos días después del vuelco tuve algunos dolores, hoy me siento muy bien; no hubo consecuencias graves, transcurrido el tiempo se fueron yendo y hoy en día puedo decir que estoy al cien por ciento”, contó sobre su salud tras el accidente. Sin embargo, no puede decir lo mismo del auto. “Los daños en la estructura son muy importantes. Y todo lo que es periférico, también: parrilla de suspensión, amortiguadores, llantas, discos de freno. La mayoría está todo destruido”, manifestó.

El vuelco se produjo en la primera curva del trazado concordiense, después de la recta principal. “Trato de entrar como todas las vueltas, fuerte, al límite; siento que el auto comienza a virar de atrás, se me quiere cruzar, intento acomodarlo... Cuando ya veo que lo estoy perdiendo del todo lo quiero largar para que salga en trompo hacia atrás, pero agarra grip y se produce el vuelco para el lado interno de la pista, no para afuera”, recordó Turano.

Si bien sostuvo que “lo más difícil y costoso es el tiempo que tiene dedicado al chasis”, el piloto reconoció: “Todo nos cuesta: amortiguadores, llantas, gomas nuevas, el motor también se rompió, caja de velocidades. En total no tiene un valor que podamos decir, pero es una rotura grande”.

De todas maneras, Turano piensa regresar a las pistas en 2026. “Pienso volver esta temporada. No quiero que esto sea mi retiro, por eso estamos trabajando para volver”, manifestó a pocos días de la octava fecha en Concepción del Uruguay.

Un vanitori con mesada y espejo, un armario colgante, dinero en efectivo, una amoladora de mano, un set de 124 piezas Black and Decker y un taladro forman parte del primer premio. El segundo ofrece un neceser de viaje, un par de zapatillas Skechers, un cinturón de competición de cinco puntas y una luz led. Como tercero, cuatro litros de lubricante Shell, una picada para seis personas y una amoladora de mano. El sorteo se realizará para el Gran Premio Coronación.

“La gente puede ayudar comprando el número de la rifa que se hizo con tanto esfuerzo de parte de la gente del TC 850. Así nos darán una mano para volver a la pista lo más pronto posible”, contó el victoriense y le dedicó palabras de agradecimiento a su familia y al resto de los pilotos.

“A mis colegas les digo que sigamos por el mismo camino, estamos muy bien. En la categoría TC850 entrerriano, además de los años que tiene, hay un grupo muy bueno de la gente. Tenemos que seguir por el mismo camino. Les digo muchas gracias a todos ellos por dejarme pertenecer al 850”, destacó y también agradeció a su círculo más cercano: "Quiero agradecerle a mi familia, a mi hermano y a mi viejo, que trabajan siempre en el auto".