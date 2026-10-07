¿Y ahora qué?

Adolescentes que transitan su último año de la secundaria no saben lo que es la selección argentina sin Lionel Andrés Messi. Si bien una cosa es más importante que la otra —está en cada uno decidir cuál—, esos jóvenes no solo se preparan para pegar el salto a la universidad o a un mundillo completamente distinto al confort del colegio, sino que deberán reacomodarse a ver la Albiceleste sin el 10 que nació en Rosario allá por 1987.

Es clarísimo que una cosa es más importante que la otra. Uno es la vida misma; la otra es el fútbol, que también forma parte de la vida misma y, para muchos, es la vida misma. Pero esa disyuntiva es la que aparece en el horizonte inmediato, más aún en este cierre de año donde ambas cosas caminan hacia el final: el devenir.

Hablar de Messi es hablar de “fulbo”, como él le dice. Es potrero, gambeta, velocidad y freno. Es reconversión: entender el paso del tiempo y acomodarse en el campo de juego porque el cuerpo ya no responde igual. Menos recorrido en metros, pero más velocidad mental. Messi es el fútbol, señores. Es capitanía y liderazgo, algo que también comprendió con el paso de los años.

Tengo 46 años. Cuando Diego dejó la selección en 1994 quedó un vacío inmenso, hasta que apareció este gurisito que se fue a temprana edad a Barcelona porque acá nadie quiso bancarle el tratamiento que necesitaba. La historia se extendió, explotó, y empecé a mirarlo como un extraterrestre. Diego siempre fue una deidad o algo así, a menos para mí, pero Leo fue siempre algo fuera de lo que existe en el universo, difícil de explicar, por eso le digo: extraterrestre.

Hoy me siento como uno de esos adolescentes: tan acostumbrado a su presencia que ni hacía falta mirar la lista de convocados. Será distinto y habrá que ver de qué manera reconstruimos el amor con la selección. Llevará tiempo, como cualquier relación que se quebró y busca salir a flote. El tiempo dirá.

Por todo esto, la próxima vez que alguien diga que “el fútbol son 22 boludos corriendo atrás de una pelota”, hablale de Messi, de sus comienzos en la selección, del desamor, de los anti Messi, y de su renacimiento para conquistar todo aquello que se le venía negando. Hablale del jugador, pero también del guía, del ídolo, del maestro. De ese que hizo llorar a millones simplemente porque dijo: no juego más en la selección, ahora de manera definitiva.