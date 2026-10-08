Así seguirá el Torneo Regional Federal Amateur para los equipos entrerrianos

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la programación para la continuidad del Torneo Regional Federal Amateur. Ocho equipos entrerrianos continúan en carrera y este fin de semana jugarán los partidos de ida por la segunda ronda de la Región Litoral Sur.

Don Bosco recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú el sábado, a partir de las 16, con el arbitraje de Joaquín Urbani (Santa Fe). El equipo Salesiano viene de clasificar como uno de los mejores terceros, con 4 puntos en la Zona 5; en tanto que el León avanzó con 14 unidades desde el primer lugar de la Zona 7.

Por su parte, Defensores de Pronunciamiento se medirá con Atlético Paraná, el domingo desde las 16, con Víctor Mora (Concordia) como juez principal. El conjunto de la Liga de Colón finalizó como escolta en la Zona 6 con 9 puntos, mientras que el Gato fue escolta con 12 en la Zona 5.

En simultáneo, Recreativo San Jorge de Villa Elisa será anfitrión de Atlético Neuquén; Nicolás Vergara (Concepción del Uruguay) será el encargado de impartir justicia. El local sumó seis unidades en la Zona 6 y clasificó tercero; el Pingüino, en tanto, lideró con 14 la Zona 5.

En Colonia Las Achiras, el domingo desde las 17, Deportivo Achirense enfrentará a Comunicaciones de Concordia; el juez principal será Maximiliano Durán (Paraná). El Verdinegro sumó 13 unidades y fue segundo en la Zona 7, mientras que el cuadro concordiense clasificó primero en la Zona 6.

Cabe destacar que las revanchas se disputarán el fin de semana del 17 y 18 de octubre en la cancha de los mejores ubicados de cada llave.