Básquet asociativo: Olimpia ganó y quedó como líder del Clausura

Olimpia superó a Patronato y manda en soledad en el Torneo Claususra de la APB.

Debido al temporal que azotó la capital entrerriana, en la noche de este miércoles se jugador dos partidos, de los cuatro pautados, correspondientes a una nueva fecha del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet. en este marco, los equipos que se retiraron ganadores fueron Olimpia y Paracao.

El Azulgrana le ganó por 75 a 61 a Patronato y de esa manera se trepó a lo más alto de la tabla de posiciones del certamen asociativo. Por su parte, el CAP derrotó a San Martín de Gazzano por 70 a 53.

En tanto que, debido a las inclemencias climáticas fueron suspendidos los juegos que debían animar Ciclista-Rowing y Talleres-Unión de Crespo.

Las Posiciones

Olimpia 15 (6-3)

Recreativo 14 (7-0)

Quique Club 13 (5-3)

Estudiantes 13 (4-5)

Sionista 12 (6-0)

Ciclista 11 (4-3)

Paracao 10 (3-4)

Talleres 10 (2-6)

Rowing 9 (3-3)

Patronato 8 (1-6)

Unión de Crespo 7 (1-5)

San Martín 7 (1-5)