Básquet: Paraná será sede del Entrerriano Juvenil Femenino

En el estadio de Talleres se llevará a cabo el certamen para la categoría U17.

Paraná recibirá el próximo domingo 11 de octubre una nueva edición del Campeonato Entrerriano Juvenil Femenino de Selecciones, competencia organizada por la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF) y fiscalizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). La jornada tendrá como escenario el estadio del Club Atlético Talleres, ubicado en Irigoyen 593.

La definición contará con la participación de tres representativos asociativos: la Asociación Paranaense de Básquet Femenino, la Asociación Pancho Ramírez y la Asociación de Básquet de Concordia. Los tres equipos se enfrentarán bajo el formato de todos contra todos, en una jornada que permitirá definir al campeón provincial de la categoría.

La actividad comenzará a las 11, con el encuentro entre APBF y Concordia. Posteriormente, desde las 15, se medirán Concordia y Pancho Ramírez, mientras que a partir de las 19 se cerrará la competencia con el duelo entre APBF y Pancho Ramírez.

Una vez finalizada la actividad deportiva, aproximadamente a las 20.45, se llevará adelante la ceremonia de premiación, con la entrega de trofeos y medallas correspondientes al primer puesto.

De esta manera, Paraná será escenario de una nueva jornada del calendario de selecciones de la FBER, con tres Asociaciones reunidas para competir y promover el desarrollo del básquet femenino entrerriano. Además, podrá verse en acción muchas jugadoras que han sido parte representativos a nivel provincial y nacional, incluso con gran participación en Primera División.

Fuente: FBER