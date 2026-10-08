“Debemos continuar por el mismo camino”, dijo Exequiel Bastidas

Con tres pilotos comprendidos en solamente 21 puntos, y sobre un total de 147 unidades en juego, la Clase 2 del Turismo Nacional llegará al Autódromo Ciudad de San Martín, en Mendoza, este fin de semana.

El paranaense Exequiel Bastidas (256 unidades), Francisco Coltrinari (251) y Tomás Vitar (235), llegarán al trazado ubicado en la Ciudad de San Martín en plena disputa por la vanguardia anual que tomó como propia el piloto entrerriano posterior a la novena fecha. En los días previos, los protagonistas citados utilizaron una herramienta valiosa en esta instancia de definición: las pruebas.

Exequiel Bastidas realizó una prueba en el Autódromo Ciudad de Paraná la semana pasada, mientras que en los últimos días llevaron a cabo sus trabajos en pista, en el Autódromo San Nicolás Ciudad, los pilotos Francisco Coltrinari y Tomás Vitar, lo cual indica la intensidad con la cual se viven los días previos a la competencia.

“Frente a los días previos a la décima fecha, comienza la etapa de definición la cual me encuentra como líder, lo que además implica una gran responsabilidad”, dijo el paranaense.

A lo que agregó: “Debemos continuar por el mismo camino, hemos sido contundentes en las últimas competencias y espero que eso se vea reflejado ahora que iremos sin lastre hándicap. Tenemos que ser regulares en la sumatoria de puntos en búsqueda del gran objetivo”.

Para el final, Bastidas dijo que “nos renueva las expectativas las pruebas realizadas la semana pasada”.