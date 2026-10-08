El sentido mensaje del exPatronato Ignacio Russo para recordar a su padre, a un año de su muerte

El delantero de Tigre con pasado en Patronato recordó a su padre, Miguel, a un año de su muerte.

El exfutbolista de Patronato Ignacio Russo homenajeó a su padre, Miguel, gran referente de Boca en los últimos años, ídolo de Rosario Central y muy identificado con Estudiantes de La Plata, al cumplirse el primer aniversario de su muerte.

“Hoy hace un año que te fuiste físicamente”, comenzó el actual jugador de Tigre, que también hizo saber que hoy volvió a llorar por él, algo que “hace tiempo” que no le ocurría.

Aunque comentó que en los últimos meses le “salía una sonrisa” cada vez que lo nombraba o pensaba en él, el delantero que jugó en el Rojinegro en 2023 comentó que le “sigue generando mucho dolor” la ausencia de su papá.

“Tengo tantas cosas para contarte y para preguntarte” comentó el futbolista, que también agregó que hay “una muy especial” que le hubiera encantado compartir juntos, aunque no quiso dar detalles.

Además, el futbolista dejó claro que sabe que “de alguna manera y en algún lugar” su padre está “contento y orgulloso”, y cerró el mensaje con un detalle íntimo de su relación: “Mientras te escribo esto estoy tomándome un café y comiendo queso y dulce. Te amo”.

Miguel Ángel Russo falleció el 8 de octubre de 2025 luego de atravesar una enfermedad que lo había hecho permanecer internado en dos ocasiones, mientras era director técnico de Boca, consigna NA.

Cabe destacar que Ignacio Russo, de 25 años, jugó en Patronato la temporada 2023 y convirtió 9 goles al cabo de 40 partidos, repartidos entre Primera Nacional, Copa Libertadores y Copa Argentina.