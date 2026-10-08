Fútbol: el crespense Heinze seguirá en Arsenal hasta 2030

El entrenador Mikel Arteta renovó su vínculo con Arsenal por varios años más luego de haber comandado a los Gunners hacia la obtención de la Premier League de la temporada pasada tras 22 años. El entrenador español, que ya es parte importante de la historia del club londinense, seguirá ligado al club por tres temporadas más, hasta 2030.

Arteta firmó su nuevo contrato y oficializó su continuidad en el club al que le devolvió la gloria. Durante estos siete años, el técnico fue clave para que Arsenal vuelva a ser competitivo y luche hasta el final de varios torneos.

Cabe destacar que el entrerriano Gabriel Heinze fue, es y seguirá siendo parte del cuerpo técnico y, por lo tanto, continuará en el equipo de trabajo del conjunto londinense por muchos años más.

A partir de esta renovación, será el tercer entrenador con más tiempo al frente del equipo, por detrás de Arsène Wenger y George Allison. Además, con la salida de Pep Guardiola de Manchester City, el vasco será el más longevo de la liga inglesa en la actualidad.

Con este nuevo vínculo, el entrenador pasará a ganar alrededor de 26 millones de euros por temporada, es decir, se convertirá en el mejor pago de la competición.

En su ciclo, Arteta consiguió una FA Cup, una Premier League y tres Community Shield, además de ser tres veces subcampeón de la liga inglesa. También llevó a los Gunners a una nueva final de Champions League, pero la perdió por penales ante el PSG.