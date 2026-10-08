Juegos Suramericanos: Paraná distinguió a sus medallistas

En Sala Mayo fueron distinguidos los medallistas por su actuación en Santa Fe 2026.

La Municipalidad distinguió este jueves a los deportistas paranaenses que alcanzaron podios en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, desarrollados del 12 al 26 de septiembre. El certamen contó con distintas sedes, entre ellas Paraná, que albergó la competencia de sóftbol masculino y femenino.

La iniciativa Orgullo Paranaense - Personalidades del Deporte, impulsada por Marca Paraná y el Municipio, busca reconocer el talento, la trayectoria y el compromiso de los deportistas locales, posicionándolos como protagonistas de la promoción de la ciudad junto a clubes, federaciones e instituciones.





“Los deportistas han tenido un desempeño muy notable en los Juegos Suramericanos; por eso, hoy los reconocemos como embajadores de nuestra ciudad. El deporte construye valores y ellos son un verdadero orgullo para Paraná”, manifestó la intendenta Rosario Romero tras el acto desarrollado en Sala Mayo.

En ese sentido, la presidenta municipal agregó: “Son inspiradores de buenas prácticas, de un equilibrio entre lo emocional, lo físico y lo psicológico. Si uno quisiera establecer las medidas más acertadas de una sociedad para combatir el sedentarismo o las adicciones, indudablemente tendría que inclinarse por el deporte por su capacidad formadora”.

Del encuentro participaron también el viceintendente David Cáceres; el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli; la coordinadora del programa Marca Paraná, Anabel Waigandt; integrantes del Consejo Asesor de Marca Paraná y referentes del Consejo Paranaense del Deporte.





“Agradecemos al Municipio por el reconocimiento. Como deportista, es un orgullo representar a nuestro país y aún más a la ciudad de Paraná. Ahora asumimos el compromiso de ser embajadores y acompañar en los eventos que sea posible”, remarcó la capitana del seleccionado nacional de sóftbol femenino, Aldana Gómez.

Por su parte, Teo Migliavaca, capitán del seleccionado argentino masculino de sóftbol, señaló: “Es una forma de visibilizar a los actores del deporte en la ciudad e inspirar a las futuras generaciones. Muestra el esfuerzo, la dedicación y la disciplina, teniendo en cuenta que muchos estudiamos y trabajamos a la par de entrenar. Asumir este rol de embajadores es un gran orgullo”.





Deportistas distinguidos

Juliette Duhaime: Dos medallas de oro en Stand Up Paddle (Sprint Femenino y Técnico Femenino).

Lucía Clembosky: Medalla de plata en Stand Up Paddle (Sprint Femenino).

Nelson Salinas: Medalla de plata en Tiro con arco (Compuesto por equipos masculino).

Emiliano Calderón: Medalla de plata en Remo (Ocho remos largos con timonel) y medalla de bronce en Remo (Cuádruple par masculino).

Selección Argentina de Sóftbol Masculino: Medalla de plata (equipo conducido técnicamente por José Guerrinieri).

Selección Argentina de Sóftbol Femenino: Medalla de bronce.