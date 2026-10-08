La paranaense Catalina Borrero Müller volvió a festejar y a destacarse con “Las Panteritas”

Con protagonismo de la paranaense Catalina Borrero Müller, la selección argentina U19 femenina de vóley derrotó a su par de Bolivia en sets corridos y consiguió su segunda victoria en el mismo número de presentaciones en el Sudamericano que se disputa en Maracaibo, Venezuela y otorga tres plazas para el Mundial de 2027.

Las Panteritas se impusieron por 3 a 0, con parciales de 25-15, 25-13 y 25-14. Nuevamente la máxima anotadora fue Sofía Baldo, con 16 puntos. Mientras que la entrerriana Borrero Müller la secundó con 11 unidades; Emma Oldani aportó 10 tantos.

Este viernes, desde las 19.30, las dirigidas por Nicolás Efron enfrentarán a Brasil en el cierre de la fase de grupos. El partido será televisado por Voleysur y Voley Zone TV, al igual que todo el torneo.