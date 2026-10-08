Neuquén sumó a Lucas Genolet para el Regional Federal Amateur

Genolet, formado en de Colón de Santa Fe, llegó tras un paso por Sarmiento de Resistencia.

Atlético Neuquén Club incorporó al delantero Lucas Genolet como flamante refuerzo para la fase final del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA). El futbolista de 21 años llega en condición de libre tras un paso por Sarmiento de Resistencia, donde disputó el Torneo Federal A.

El atacante se formó en Colón de Santa Fe y recorrió todas las categorías formativas hasta llegar a la Reserva. En la última temporada convirtió tres goles con el Sabalero –ante Tigre, Huracán y Ferro–y se despidió del Rojinegro en diciembre de 2025. “Se suma para aportar juventud, dinámica y peso ofensivo a la delantera del Pingüino”, indicaron desde el ANC.

El conjunto del sur paranaense viene de vencer a Belgrano por 1 a 0, con tanto de Franco Deboli, en el estadio Luis Renaud. De esta manera, logró el primer puesto de la Zona 5 de la Región Litoral Sur con 14 puntos, seguido por Atlético Paraná con 12 y Don Bosco 4 unidades.

El rival de Neuquén en la siguiente ronda será Recreativo San Jorge, de Villa Elisa y comenzará la serie como visitante, el domingo desde las 16. La revancha será en la capital entrerriana.

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