Por la tormenta, el club Peñarol sufrió la caída de una parte del tapial

Por la tormenta, el Club Atlético Peñarol sufrió la caída de una parte del tapial perimetral.

El temporal que sacudió a Paraná, y gran parte de la región, en la noche de este miércoles dejó consecuencias en la capital entrerriana. En este marco, el club Peñarol de barrio Pirola sufrió la caída de uno de sus muros delimitantes.

La intensidad del viento volteó parte del tapial que rodea el predio del club, se trata del que está ubicado sobre calle Durán.

El episodio se produjo en momentos que una fuerte tormenta, acompañada por fuertes ráfagas y precipitaciones, se desató en la capital entrerriana. La misma no solo causó el mencionado inconveniente en la entidad Tricolor, sino que también provocó daños en distintos puntos de la capital entrerriana.