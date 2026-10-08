TC Pick Up: Werner declaró ante la CAF por la exclusión y contó qué pasó con el motor

Mariano Werner declaró ante la CAF por la exclusión y contó qué pasó con el motor de su Foton.

El paranaense Mariano Werner se presentó ante la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera para declarar con motivo de la exclusión del evento con la que fue sancionado tras la final del TC Pick Up en Balcarce el pasado 27 de septiembre. “Estaba citado por la CAF y estuvimos charlando”, dijo el representante de Fotón.

Al momento de explicar el inconveniente que derivó en su exclusión del evento en Balcarce, Werner aseguró al medio Zona Tota: “Venía corriendo con los motores de Guillermo Pianca, con los que corrí toda la etapa regular. Cuando lo roleamos, anduvo un poquito mejor el de Mario Riva. Lamentablemente después a último momento sufrió una pérdida de aceite, cuando lo llamo a Guillermo, lo lleva a la carrera, no pudimos medir compresión el día viernes y cuando desarman, después de la final, en un control de rutina como cuando hacen dentro del playoff (yo había parado, pero lo hacen igual), ahí detectan que estaba pasado de compresión”.

Por otra parte, respecto de cómo fue la charla, el Zorro de Paraná contó: “Contesté lo que me preguntaron, me mostraron un par de cosas y nada más que eso”.

Más allá de poder apelar la sanción, el entrerriano expresó que “la verdad que no te sabría decir porque fue todo muy reciente, estuvo la carrera de TC Pick Up, después rápidamente el TC y no creo que lo haga, pero por supuesto que lo charlaré con mi grupo”.