Un histórico de Universidad Católica pidió una estatua para el entrerriano Zampedri

Mario Lepe, histórico jugador de la UC, pidió que al entrerriano Fernando Zampedri le realicen una estatua en el estadio.

El entrerriano Fernando Zampedri continúa agigantando su legado en Universidad Católica de Chile y en el fútbol trasandino. El delantero nacido en Chajarí está cerca de convertirse en el primer jugador de la historia de la Primera División en terminar seis temporadas consecutivas como máximo goleador, una marca que ha generado elogios de distintos referentes del fútbol nacional.

Uno de ellos es Mario Lepe, histórico capitán de los Cruzados, quien fue mucho más allá de destacar los números del delantero y propuso que el club le rinda un homenaje permanente con un monumento en su estadio.

“A Fernando hay que hacerle una estatua, un monumento en la entrada de Livingstone. Y no sólo la Católica, también la ANFP (la Asociación Nacional de Fútbol Profesional). Primera vez en la historia que tienes un goleador seis veces seguidas”, señaló.

Mario Lepe.

El ex volante cruzado destacó así una estadística que pone a Zampedri en un lugar único dentro de la historia del campeonato nacional. El delantero consiguió el título de máximo artillero en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y posiblemente 2026, superando registros que incluso figuras históricas del fútbol mundial no pudieron alcanzar en sus respectivas ligas.

Lepe también fue categórico al valorar el impacto que ha tenido el atacante desde su llegada a Universidad Católica, donde además se transformó en el máximo goleador histórico de la institución. “En el fútbol chileno no hubo ni habrá ningún goleador como él”, sentenció el histórico referente de la UC.

Con 38 años, Zampedri continúa siendo una de las principales figuras del campeonato y mantiene su capacidad goleadora. Durante 2026, el atacante ha seguido aumentando sus registros y consolidándose como uno de los grandes nombres de la historia reciente de Universidad Católica.

El reconocimiento de Lepe llega en medio de una temporada donde Zampedri sigue buscando ampliar su legado y demostrar que su vigencia goleadora está lejos de terminar. Para el histórico capitán cruzado, sus registros ya son suficientes para pensar en un homenaje que trascienda su etapa como futbolista.