Básquet: Sionista ganó y se acomodó en lo más alto de las posiciones

Sionista le ganó a Quique Club para seguir subido a lo más alto de las posiciones.

El Centro Juventud Sionista superó por 71 a 54 a Quique Club, en el comienzo de la fecha 15 de la Zona C de la Liga Provincial de Básquet. El Centro sumó una nueva victoria que le permite continuar trepado en lo más alto de la tabla de posiciones.

Nicolás Guaita y Dante Rewes con 14 puntos cada uno fueron los goleadores de Sioni, además de Franco González con 13 tantos. En el Decano, Santino Valdemarín registró 13 unidades.

La primera mitad fue equilibrada, con el local siempre al frente en el marcador. Después de un 19 a 14 en el primer chico, el Centro Juventud cerró bien la primera parte y se fue descanso largo arriba por 35 a 24, señala Paraná Deportes.

Lo mejor llegó en el complemento. Allí el puntero del grupo mostró autoridad. Se alejó para quedar 53 a 38 y en los últimos 10 minutos controló el partido para cerrar arriba 71 a 54.

De esta manera, con este festejo, Sionista alcanzó los 28 puntos, con 13 triunfos y solo dos derrotas. Por su parte, el elenco que se retiró perdedor quedó en registro negativo, con ocho derrotas sobre siete triunfos (22 puntos).

Cómo sigue la actividad

La 15ª fecha continuará en la noche de este viernes con un muy interesante encuentro. En Santa Elena, el escolta Urquiza recibe a Olimpia. El local buscará ratificar su poderío en su cancha ante un Azulgrana que quiere dar el golpe y demostrar que está para pelear arriba en las posiciones.

El sábado, en tanto, se disputará el grueso de la jornada con los siguientes partidos: Paracao–Talleres, Estudiantes–Recreativo e Independiente–Ciclista.