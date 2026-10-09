Con gran aporte paranaense, “Las Panteritas” vencieron a Brasil para ser semifinalistas

Con otra destacada actuación de la paranaense Catalina Borrero Müller, la selección argentina femenina U19 de vóley superó 3 a 1 en el clásico a Brasil y se clasificó a las semifinales del Sudamericano de la categoría que se disputa en Maracaibo, Venezuela, y otorga tres lugares en el próximo Mundial.

La punta receptora formada en Paraná Rowing Club aportó 24 puntos y fue la segunda máxima anotadora nacional, detrás de Sofía Baldo (25). Los parciales fueron de 25-23, 27-25, 28-30, 25-22 y le permitieron a la Argentina lograr su tercera victoria consecutiva en el certamen continental, tras los triunfos sobre Ecuador y Bolivia.

Las dirigidas por Nicolás Efrón dominaron desde el comienzo, lograron una buena remontada en el segundo set para ponerse 2-0 arriba, y aunque contaron con chances de sellar la historia en el tercer parcial, volvieron a desplegar su jerarquía para sentenciar el partido en el cuarto capítulo.

De esta manera, Las Panteritas U19 cerraron con puntaje ideal la Fase de grupos, y al quedarse con el primer puesto, esperarán por Venezuela o Chile, que se verán las caras por el segundo lugar de la otra zona, que lideró Perú.