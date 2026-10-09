El paranaense Juan Siemienczuk festejó en su primer amistoso desde su vuelta a Unión

El Tatengue superó a Provincial en el Malvicino, pensando en la Liga Argentina de Básquet.

El paranaense Juan José Siemienczuk celebró con Unión de Santa Fe en su primer amistoso rumbo a la próxima edición de la Liga Argentina de Básquetbol. El Tatengue superó a Provincial de Rosario por 94 a 77 en el estadio Ángel Malvicino y festejó en el comienzo de sus compromisos de pretemporada.

El elenco del entrenador con pasado en Talleres y Echagüe –entre otros equipos– tuvo un gran arranque de partido, con intensidad defensiva y buscando lastimar de contra cada vez que tuvo la oportunidad. También encontró en los jóvenes del equipo efectividad desde el perímetro que le permitieron concretar una pequeña renta en el primer parcial.

En el segundo cuarto el trámite se emparejó y la visita pudo encontrarse con mejores momentos en ataque, aunque el dueño de casa prolongó su racha con los tiros a distancia yéndose al descanso con el tanteador 54-40.

Luego del descanso largo Unión mantuvo el control del juego, y supo manejar la diferencia a su favor, siempre apostando a la rotación de la banca y con una gran actuación del juvenil Pedro Spajic.

En el desenlace el desarrollo del partido no tuvo variantes y el dueño de casa se terminó quedando con el encuentro. El Tatengue debutará el próximo jueves 15 de octubre como local ante Bochas SC.