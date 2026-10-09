Fórmula 1: Franco Colapinto largará 11° el Sprint del GP de Singapur

El argentino Franco Colapinto largará desde el puesto 11 en la carrera sprint el GP de Singapur de este fin de semana.

El argentino Franco Colapinto, a bordo de un Alpine, largará desde la undécima colocación en la carrera Sprint del GP de Singapur de Fórmula 1. Por su parte, Max Verstappen se quedó con la mejor ubicación y con su Red Bull largará desde la primera posición.

La clasifica en Singapur

Max Verstappen consiguió la pole position al marcar el mejor tiempo en la clasificación sprint disputada en el circuito de Marina Bay. El piloto de Red Bull superó a Charles Leclerc y se aseguró el primer lugar de partida, mientras que Franco Colapinto finalizó 11° y largará desde allí en la carrera corta.

Tras la tempranera bandera roja provocada por el accidente en la curva 4 donde Sergio Checo Pérez perdió parte del alerón delantero, los pilotos de Alpine fueron los últimos en meterse a la pista, cuando quedaban menos de tres minutos para el final de la SQ1.

Dicha estrategia complicó tanto a Gasly como a Colapinto, ya que tuvieron que hacer dos vueltas para poder meter un tiempo competitivo. 1:35.048 fue el registro del piloto argentino, que terminó 16°para meterse a SQ2.

Ya en la segunda clasificación sprint, el pilarense registró una marca de 1:33.249 que lo puso noveno momentáneamente hasta que lo pasaron Gasly, por menos de una décima, y George Russell, para saltar al cuarto lugar y dejarlo decimoprimero, afuera de la SQ3.

En la instancia decisiva, Max Verstappen se adueñó de la pole position con una gran vuelta en los segundos finales. El piloto de Red Bull Racing marcó 1:31.156 para superar a George Russell (1:31.276) y Charles Leclerc (1:31.399). El neerlandés aventajó por 0.892 segundos a su compañero de equipo, Isack Hadjar, quien largará desde la novena posición.

Por su parte, Pierre Gasly, que utilizó los neumáticos rojos disponibles para la SQ3, no logró mejorar el tiempo que había registrado en la SQ2 (1:33.319) y deberá conformarse con el décimo puesto.