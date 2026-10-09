Fútbol: Unión irá por la recuperación ante Defensa y Justicia

En el Estadio 15 de Abril de Santa Fe, Unión recibirá a Defensa y Justicia a las 21.45, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El local viene de caer ante Boca y ya son tres las derrotas consecutivas, mientras que el Halcón acumula tres partidos sin perder y es uno de los animadores de la zona.

Unión inicia la 12° fecha con 13 puntos, afuera de los puestos de playoffs, pero solo a cuatro unidades de ese lote de equipos, por ende, sigue en carrera. El Tatengue viene de ser goleado 3-0 ante Boca en La Bombonera y ya son tres caídas al hilo. El equipo de Leonardo Madelón, que analiza cambios en el 11 inicial, llega condicionado por los resultados y necesita volver a mostrar una respuesta futbolística y anímica.

Otra es la realidad de Defensa y Justicia. Es que el Halcón llega envalentonado porque viene de golear 3-0 a San Lorenzo y solo perdió en uno de los últimos ocho partidos jugados. El conjunto dirigido por Julio Vaccari tiene 21 puntos y está tercero en la Zona A, siendo uno de los grandes protagonistas.

FORMACIONES

UNIÓN

Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra o Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Eric Ramírez, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

DEFENSA Y JUSTICIA

Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román o Demian Domínguez; David Barbona, Santiago Sosa, Maximiliano Porcel; Jeremías Lucco, Leandro Fernández, Juan Gutiérrez. DT: Julio Vaccari.

Árbitro: Darío Herrera. VAR: Sebastián Habib. Cancha: Unión de Santa Fe. Hora: 21.45 (ESPN Premium).