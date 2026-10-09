Gimnasia y Atlético Tucumán quedaron a mano en La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata y Atlético Tucumán empataron 1 a 1 este viernes en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El Lobo logró sostenerse en la zona de clasificación, mientras que el Decano quedó a una posición de los puestos de playoffs.

El primer tiempo ofreció llegadas de ambos equipos, aunque ninguno logró abrir el marcador. En Atlético Tucumán, Nicolás Laméndola generó una situación de peligro que Germán Conti bloqueó, mientras que Ignacio Miramón intentó para el conjunto local, pero su remate no encontró destino de gol. La ocasión más clara llegó a los 32 minutos: el entrerriano Renzo Tesuri envió un centro para Franco Nicola, quien no pudo conectar la pelota por la intervención de Bautista Barros Schelotto. Antes del descanso, Laméndola volvió a quedar cerca de convertir para la visita.

En la segunda mitad, Gimnasia buscó imponerse desde el juego y exigió a Luis Ingolotti con un remate de Miramón que el arquero alcanzó a despejar. A los 17 minutos, Nacho Fernández envió un centro al área, aunque ningún jugador del conjunto local logró conectarlo. Atlético Tucumán respondió con una oportunidad clara tras aprovechar un desajuste defensivo: Ramiro Ruiz Rodríguez quedó mano a mano con Nelson Insfrán, definió ante la salida del arquero que evitó el gol con una intervención ajustada que mandó la pelota al córner.

El Lobo sostuvo la presión en el tramo final, aunque el Decano encontró el tanto a los 83 minutos: Lautaro Godoy definió con un derechazo desde afuera del área, tras una asistencia de Ruiz Rodríguez. Ya en el descuento, Pablo Dóvalo cobró penal por una infracción de Leonel Di Plácido sobre Franco Torres, luego de revisar la jugada en el VAR. Marcelo Torres convirtió con un remate potente y selló el empate 1-1.

Tras este resultado, el Lobo suma 19 puntos, registro que lo ubica sexto en la Zona B y octavo en la tabla anual. El conjunto platense se mantiene en puestos de acceso a los playoffs y a la Copa Sudamericana, sus principales objetivos para el tramo final de la temporada, consigna Infobae.

El equipo dirigido por Julio César Falcioni quedó en el noveno lugar de la Zona B con 14 puntos, a una unidad de Barracas Central para ingresar a los puestos de octavos de final. Además, el miércoles 28 de octubre enfrentará a Platense por las semifinales de la Copa Argentina.