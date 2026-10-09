Patronato: hinchas convocan a un banderazo en la previa del partido con Güemes

Hinchas de Patronato convocaron a un banderazo para alentar al equipo que lucha por la permanencia en la Primera Nacional. Será este domingo, a partir de las 13, en las inmediaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde el Rojinegro recibirá –tres horas más tarde– a Güemes de Santiago del Estero, hoy último y en zona de descenso, por la 33ª fecha.

La concentración será en Churruarín 455 sobre el mural que lleva la leyenda Verte y Sonreír. “Espero puedan hacerse un tiempo y acompañarnos y acompañar al equipo cuando más lo necesita que es en estos momentos”, indicaron en un posteo en redes sociales los Pibes del Kiosco, organizadores de la convocatoria. “Después se hablará todo lo que hay que hablar, se hará autocrítica y demás. Ahora, apoyar de nuestro lado, los esperamos. Están todos invitados”, agregaron.

Patronato (34 puntos) viene de perder con Chacarita Juniors (33) agónicamente por 1 a 0, un resultado que lo dejó apenas un punto afuera de la zona de descenso, donde están el Funebrero y Güemes (23), su próximo rival. En caso de ganarle a los santiagueños, el equipo de Marcelo Fuentes le dará el golpe de gracia y cumplirá un paso importante en su lucha.

El encuentro se jugará desde las 16 con arbitraje de Federico Benítez en el estadio Presbítero Bartolome Grella, donde los menores de 11 años ingresarán gratis por disposición del club de barrio Villa Sarmiento.