Primera Nacional: ver a Patronato por la pantalla chica tendrá un costo

Desde el 15 de octubre, ver a Patronato por la pantalla chica tendrá un costo de $15.000.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que LPF Play comenzará a cobrar una suscripción mensual de $15.000 para acceder a los partidos en vivo de la Primera Nacional. La medida entrará en vigencia el 15 de octubre, en la recta final de la temporada.

Es así que, a partir de la segunda quincena del mes en curso, ver a Patronato tendrá un valor, es re recordar que el servicio hasta la última fecha ante Chacarita podía adquirirse de manera gratuita para cuando el equipo entrerriano juegue de visitante. En tanto que para aquellas personas que vayan al Grella este domingo, también podrán verlo por la pantalla chica sin pagar, en lo que será la última fecha sin abono.

Qué se podrá ver gratis

LPF Play mantendrá una alternativa gratuita, aunque con contenidos más limitados. El plan Base permitirá acceder a transmisiones seleccionadas del Federal A, futsal femenino y Torneo Promocional Amateur, además de resúmenes, contenidos especiales y programas de la plataforma.

La Primera Nacional, en cambio, quedará dentro del servicio de suscripción. Por eso, quienes quieran seguir todos los partidos de Patronato en vivo deberán pasar al plan pago.

La plataforma fue puesta en marcha por la AFA como parte de su estrategia para transmitir directamente los torneos del ascenso, luego de asumir la producción y distribución de los encuentros. Ahora, el sistema avanzará hacia un modelo de suscripciones para acceder a las principales competencias.