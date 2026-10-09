Sarmiento de Junín se impuso a Aldosivi en "La Feliz" y lo dejó muy comprometido con el descenso

Sarmiento de Junín derrotó a Aldosivi por 3-1 en el estadio José María Minella de Mar del Plata y consolidó su gran campaña en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Junior Marabel (alcanzó como máximo artillero a Agustín Módica con un total de 8 gritos), Julián Mavilla y el exPatronato Jonathan Herrera anotaron para el equipo de Facundo Sava. Lucas Pata Castro había igualado transitoriamente para el Tiburón, muy complicado en la lucha por el descenso.

Con este resultado, los dirigidos por el Colorado Sava alcanzaron su sexta victoria en los últimos nueve encuentros, racha positiva que los lleva a estar a dos unidades del líder del Grupo B (Argentinos Juniors), cuando resta disputarse el resto de la fecha 12 del Clausura pero sabiendo que adeudan un partido postergado contra River, y a 4 puntos de la línea de ingreso a la Copa Sudamericana 2027. Vale remarcar que los de Junín ya no tienen chances de bajar de categoría esta temporada.

Los de Javier Sanguinetti quedaron prácticamente condenados al descenso, ya que la situación los condiciona cada vez más. Aunque seguramente termine por encima de la línea de Estudiantes de Río Cuarto en la Anual (le lleva 5 puntos de distancia) y la de promedios, debe superar a algún rival directo en la Anual y ahora quedó 6 unidades debajo de Riestra, a 9 de Central Córdoba y a 10 de Platense, cuando le restarán disputar 12 (Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano, Racing y River) y sus oponentes deben jugar este fin de semana. Su campaña en este 2026 es paupérrima: ganó solo dos partidos sobre 28 en el torneo doméstico. Eso refleja el muy probable descenso, señala Infobae.