Tomás de Rocamora presentó los planteles para las competiciones nacionales

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay realizó la presentación de sus planteles de Liga Argentina y Liga Femenina de Básquetbol con una verdadera fiesta que se vivió en familia en las instalaciones del estadio Julior César Paccagnella.

Tras lo que fue la conferencia de prensa en Bartolo Bar la acción se trasladó al estadio donde se armó y vivió una presentación como la de los grandes equipos. Guillermo Freyre y Cristian Charco estuvieron a cargo de la animación que inició con show de luces.

El interno Maximiliano Acevedo y Josefina Álvarez fueron los primeros en ser presentados y así continuaron los jugadores y jugadoras, de manera alternada y por orden de camisetas, ingresando al parqué y recibiendo el aplauso de todos los presentes.

A continuación fue el turno de los cuerpos técnicos y el encargado de romper el hielo fue Sebastián Amato, luego se fueron sumando cada uno de los integrantes y completó Sabrina Scévola.

Después de un momento para que los equipos posaran para las fotos llegó el plato fuerte de la noche que consistió en un partido amistoso de cuatro cuartos de ocho minutos cada uno y todos mezclados.

Pero eso no fue todo ya que los encargados del arbitraje fueron nada menos que Javier Mendoza y Jorge Pepillo Ibañez, dos reconocidos ex jueces que dejaron su huella en el básquetbol provincial y nacional.

Otros detalles del show en el Paccagnella

En el partido pasó de todo, como era de esperarse, pero si algo faltaba fue que en diferentes momentos se fueron sumando distintos invitados, entre ellos jugadores que hace 20 años le dieron a Rocamora el título provincial que devolvió al club al ámbito nacional.

Norberto Santini, actual asistente en el CT de Liga Argentina, Martín Franzolini, Aldo González, Luján Caire, Carlos Pérez, Juan Martín Bidal y el ahora reconocido artista de relevancia nacional, Juan Pablo Gavino, fueron los que se sumaron al partido. Después, cada uno recibió un diploma recordatorio del logro que alcanzaron.

Además, al finalizar cada cuarto y en los tiempos muertos se realizaron diferentes juegos y sorteos para hacer partícipes a los presentes. Y un dato no menor fue que hasta Emma Chiqui Giqueaux se animó a jugar y pasar la naranja. En resumen, la familia roja disfrutó de una tremenda fiesta a escasos días que sus equipos inicien la competencia oficial en cada una de las Ligas.