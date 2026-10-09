Torneo Clausura: Instituto y Boca, el plato fuerte del viernes

Boca visitará a Instituto, en Córdoba, en el partido destacado del viernes en el Torneo Clausura.

En el comienzo de la duodécima fecha del Torneo Clausura de Primera División, Boca visitará a Instituto, en Córdoba, en el partido destacado del viernes. El Xeneize vuelve a comenzar una intensa seguidilla de partidos en su visita al líder de la Zona A, que encadena tres triunfos consecutivos. El partido se jugará desde las 19.30.

Luego de golear a Unión en la Bombonera, el cuadro de La Ribera continúa con su actividad en el Torneo Clausura, donde marcha cuarto con 20 unidades y sigue en carrera por la tabla anual. De todas formas, de momento el objetivo principal pasa por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, a disputarse el martes.

Rodolfo Arruabarrena le daría descanso a algunas piezas del 11 habitual, pero mantendría la mayoría del equipo titular. Leandro Paredes es uno de los jugadores que podría rotar por la alta cantidad de encuentros que disputó en el semestre, en tanto Rodrigo Battaglia volverá a ser convocado y podría tener minutos por primera vez en el año.

Sin una alineación clara en mente, el Vasco considera la posibilidad de salir a la cancha con Dylan Gorosito en lugar de Leandro Lozano. Carlos Palacios y Sebastián Villa también tienen chances de estar desde el inicio, al igual que Milton Delgado y Miguel Merentiel.

Por su parte, Instituto viene de vencer en fila a Estudiantes de Río Cuarto, Talleres e Independiente, este último con una histórica goleada en Avellaneda. La Gloria es líder, está en puestos de Copa Sudamericana y sueña con su primera participación internacional.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en marzo de este año en La Bombonera, por la fecha 12 del Apertura. Aquel día Tomás Aranda y Adam Bareiro marcaron en una ráfaga los únicos goles para el triunfo del local.

FORMACIONES

INSTITUTO

Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera, Alex Luna. DT: Diego Flores

BOCA

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Yamil Possi. Cancha: Instituto. Hora: 19.30 (TNT Sports Premium).