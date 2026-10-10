Banfield aguantó y se llevó un triunfo acompañado por su público como visitante

Banfield ganó como visitante con la presencia de su público en el estadio de Tigre.

En el marco de la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Tigre recibió a Banfield en el estadio José Dellagiovanna. El árbitro del encuentro correspondiente a la Zona B del torneo fue Pablo Echavarría, acompañado en el VAR por Fabrizio Llobet.

Con la victoria por 2-1, Banfield alcanzó los 13 puntos y mantiene viva una pequeña ilusión de clasificar a la próxima instancia del campeonato. En cuanto al descenso, el Taladro aseguró matemáticamente su permanencia en la categoría. En la próxima fecha, los dirigidos por Pedro Troglio enfrentarán a Argentinos Juniors, el sábado 17 desde las 15.

Tigre, por su parte, suma 12 puntos y está 12° en la tabla de posiciones, a seis de los puestos de clasificación a la próxima fase. También está lejos de los puestos de copas internacionales: se ubica 21° con 32 unidades. Por la fecha 13, el elenco dirigido por Diego Dabove se medirá ante Independiente Rivadavia como visitante, el sábado 17, desde las 17.30.

Tigre salió a la cancha con: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina e Ignacio Russo.

Banfield, por su lado, salió con: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Federico Medina, Lisandro Piñero, David Zalazar; Adrián Balboa.

En un partido que contó con dos equipos sumamente activos en ataque, Banfield marcó la primera diferencia a partir de una gran acción individual de Adrián Balboa. El uruguayo ex Patronato controló una pelota en la puerta del área por el costado derecho e ingresó con potencia para luego enganchar ante la marca de Joaquín Laso. Cuando estuvo frente a Felipe Zenobio, esquinó el remate al lado derecho para poner el 1-0 a los seis minutos.

Pero el Matador contestó rápido con una buena acción de Jerónimo Dómina, que avanzó por el costado izquierdo y cuando parecía encontrarse con poco ángulo dentro del área, sacó un remate bajo que se escapó bajo Diego Rodríguez para transformarse en el empate a los 10 minutos.

Poco después pudo darlo vuelta el local con un buen remate de larga distancia de Federico Álvarez desde afuera del área. Sin embargo, la estirada del Ruso Rodríguez envió el balón al tiro de esquina.

Cuando el partido era más favorable a los dirigidos por Diego Dabove, Banfield consiguió la ventaja. Después de varios intentos fallidos en la puerta del área, Santiago Esquivel pasó el balón para Tomás Adoryán por el costado derecho. El mediocampista se acomodó con un toque hacia atrás para sacar un zurdazo que se clavó en el costado derecho de Zenobio para el 2-1 parcial. Iban 36 minutos.

El Taladro resistió la ventaja en la primera mitad, pero en el complemento tuvo que hacer mucho más esfuerzo. La primera ocasión fue para el ramirense Jabes Saralegui, que recibió un toque hacia atrás de Dómina y sacó un potente remate que dio en el travesaño y se fue afuera.

Luego lo tuvo en un tiro de esquina tras el que Alan Barrionuevo ganó de cabeza y envió el balón pegado al poste izquierdo de la valla de Rodríguez.

El último intento del partido estuvo en los pies de Álvarez, que sacó un gran remate de tiro libre a unos 25 metros del área. Su disparo, que dejó sin respuesta al Ruso Rodríguez, acabó dando en el travesaño. En el rebote, Bruno Leyes se chocó la pelota y la dejó en manos del arquero visitante. No hubo más.

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