Central Córdoba y Estudiantes empataron en Santiago del Estero

Empezó ganando la visita, el local lo dio vuelta y acabó en empate con polémica.

Este sábado por la tarde, el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero fue sede del encuentro entre Central Córdoba y Estudiantes de la Plata. Fue en el marco de la 12ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. El árbitro del juego fue Andrés Gariano, acompañado por Silvio Trucco en el VAR.

Con la igualdad 2-2, el local llegó a 10 puntos y estiró su racha a ocho partidos sin ganar. Actualmente se ubica en la penúltima ubicación, junto a Platense, que todavía debe jugar en esta fecha. En la próxima jornada, el rival del conjunto santiagueño será Newell’s en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, el lunes 19, desde las 19.

El León, por su parte, llegó a 14 unidades y está noveno, justo por fuera de la zona de clasificación a la próxima instancia del campeonato. En la Tabla Anual tiene 45 unidades y está en posición de Copa Sudamericana, a cinco puntos de posiciones para clasificar a la Copa Libertadores. Por el torneo local enfrentará a San Lorenzo el próximo domingo 18, desde las 18.

Con el compromiso ante Flamengo el próximo jueves desde las 21.30 por la semifinal de la Copa Libertadores, el torneo doméstico pasa a segundo plano para el hincha de Estudiantes.

En este partido, los dirigidos por Sebastián Domínguez salieron a la cancha con: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Felipe Aguilar, Alejandro Maciel, Darío Cáceres; Matías Vera, Lucas González; Leonardo Sequeira, Marco Iacobellis, Diego Barrera; Michael Santos.

Por su parte, Alexander Medina formó a: Fabricio Iacovich; Santiago Arzamendia, Leandro González Pírez, Ramiro Funes Mori, Tomás Palacios; Bautista Kociubinski, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Miguel Monsalve, Edwuin Cetré; Adolfo Gaich.

Nota en desarrollo.