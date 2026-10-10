Central Entrerriano venció a Rocamora en el último amistoso

La noche del viernes le dio continuidad a la preparación de dos de los tres equipos entrerrianos que competirán en la próxima edición de la Liga Argentina de Básquet. En el estadio Julio César Paccagnella, Rocamora de Concepción del Uruguay recibió la visita de Central Entrerriano de Gualeguaychú.

Ambos comenzarán sus caminos en la Liga Argentina el viernes 16 de octubre: el Rojinegro visitará a Gimnasia La Plata a partir de las 20.30; mientras que el Rojo uruguayense será huésped de Centenario de Venado Tuerto desde las 21. Con esos partidos en el horizonte protagonizaron un entretenido amistoso.

Entretenido porque en el primer cuarto hubo alto goleo por parte del visitante. No fue alegre para Rocamora, que llegó a encontrarse 14 puntos por debajo como local ante un rival directo, mientras que para Central Entrerriano todo fue efectividad en manos de Moussa y Ortega para el parcial de 34-22 al final del cuarto.

En el segundo cuarto levantó el anfitrión, que ajustó en defensa y achicó la distancia para que el marcador no fuera tan abultado. Con parcial de 14-11 en favor del Rojo, el partido se fue al descanso con ventaja de nueve para el visitante: 45-36.

En el reinicio tras el descanso largo hubo nuevamente paridad y se produjo un pequeño incidente entre Losada y Ortega que derivó en la intervención de los bancos de suplentes. Cuando ambas partes se calmaron, el juego volvió al Paccagnella y otra vez se impuso Central Entrerriano, que pasó a sacar dos dígitos de ventaja: 67-57.

En el tramo final Rocamora consiguió una gran remontada que le permitió incluso pasar al frente por 70-69 luego de un brillante parcial de 13-2 de la mano de Valentino Occhi, pero no resistió con esa ventaja. Con mucho partido por delante se pinchó y fue el visitante el que celebró con un buen cierre de sus jugadores para el 91-83 final.

El goleador del juego fue Juan Siboldi, que anotó 22 puntos para el vencedor. Detrás quedó Valentino Occhi con 17 unidades para el anfitrión.