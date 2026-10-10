Colapinto clasificó 16° tras un fallo durante la Q2

Colapinto chocó un lateral de la pista con dos ruedas, pero evitó hacerle daño a su vehículo.

En la noche de Singapur, los pilotos de la Fórmula 1 salieron a la pista para participar de la clasificación y definir el ordenamiento rumbo a la 17ª final de la temporada, que se disputará este domingo a partir de las 10 (hora de Argentina). En ese marco, Franco Colapinto buscó revancha tras el abandono sufrido en la carrera Sprint.

Q1

En el arranque de la clasificación, Esteban Ocon tuvo un fallo al momento de girar, por lo que quedó pegado a un lateral. El piloto francés consiguió recuperarse tras el fallo y volvió a la pista. Algo similar le pasó a Lance Stroll, que también quedó detenido momentáneamente fuera de la pista.

Cuando iban cinco minutos de competencia se le quedó el auto a Isack Hadjar, que quedó frenado sobre la pista y provocó la bandera amarilla momentánea, ya que el francés pudo volver a tomar velocidad. Dificultades en una pista en la que había muy poco agarre.

La primera referencia real del circuito fue Max Verstappen con un tiempo de un minuto, 33 segundos y 241 milésimas, dejando por detrás a Lewis Hamilton y Kimi Antonelli temporalmente. Sin embargo, Lando Norris voló en su primer intento, dejando a todos por detrás con un tiempo de un minuto, 33 segundos y 47 milésimas.

Instantes después llegó el primer giro de Franco Colapinto, que alcanzó a ubicarse quinto cuando pasó por la línea de meta, a 735 milésimas de Norris. Poco a poco iría perdiendo lugares.

Después de que Norris mejorara su tiempo, Hamilton reapareció en pista para marcar una nueva referencia: un minuto, 32 segundos y 680 milésimas. Detrás del de Ferrari quedaron los dos McLaren: Norris y Piastri, pero no por mucho tiempo. Leclerc mejoró su vuelta y saltó al segundo lugar, apenas 94 milésimas por detrás de Hamilton.

En su segundo paso, Colapinto se acomodó en el séptimo lugar, a 832 milésimas de Hamilton, el líder, asegurándose el paso a la próxima ronda. Luego perdió dos lugares en manos de Liam Lawson y su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Los eliminados fueron Isack Hadjar (no pudo clasificar), Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Lance Stroll, Alex Albon y Fernando Alonso.

Q2

La primera referencia de la Q2 fue Kimi Antonelli con un tiempo de un minuto, 32 segundos y 165 milésimas, seguido por George Russell y Lando Norris. Sin embargo, Lewis Hamilton fue más veloz y los supero con un tiempo de un minuto, 31 segundos y 766 milésimas: Antonelli quedó a 399 y Verstappen a 526 milésimas.

En su primer paso, Franco Colapinto dio aire en la pista a Gasly, por lo que su tiempo quedó lejos: a dos segundos y una décima. El francés tampoco fue mucho mejor, quedó a un segundo y 408 milésimas del líder: ambos estaban en puestos de eliminación.

Hamilton mejoró en su siguiente intento y logró un tiempo de un minuto, 31 segundos y 529 milésimas para adueñarse del primer lugar. Detrás quedaron momentáneamente Norris a 366 y Antonelli a 636 milésimas, respectivamente.

Colapinto no tuvo una buena Q2 y acabó en el 16° lugar. Su tiempo quedó a dos segundos y 258 milésimas del de Hamilton, que lideró el clasificador, luego de un toque contra la pared con sus dos ruedas. El argentino incluso perdió con su compañero de equipo, que logró meterse a la Q3 en el décimo lugar.

Además de Colapinto, los eliminados en esta instancia fueron Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Oliver Bearman y Nico Hulkenberg.

Q3

En el comienzo de la Q3 fue Verstappen el que marcó el mejor tiempo con un registro de un minuto, 31 segundos y 373 milésimas. Cuando todos completaron su primer paso, el neerlandés quedó primero, seguido por Hamilton y Antonelli a 123 y 189 milésimas, respectivamente.

En su último intento, Hamilton falló al intentar bajar el tiempo de Verstappen, pero Charles Leclerc sí mejoró su registro y desplazó al británico del segundo al tercer lugar. De esta manera, la pole fue para Verstappen, seguido por Leclerc (a 54 milésimas) y Hamilton (a 123). Detrás quedaron Antonelli, Norris, Russell, Piastri, Gasly, Lawson y Lindblad.

La primera fila tendrá a Verstappen y Leclerc en una carrera que promete buen espectáculo este domingo a partir de las 9 (hora de Argentina).