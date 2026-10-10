Con cuatro partidos y la vuelta de River, sigue la fecha 12

Este sábado continuará la actividad que inició el viernes correspondiente a la 12ª fecha de Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. Los partidos comenzarán a disputarse a las 15.45 y habrá duelos correspondientes a ambas zonas.

15.45: Barracas - Huracán (Zona B)

La jornada comenzará en el estadio Claudio Tapia de Barracas Central, que recibirá a Huracán por la Zona B. El duelo contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, acompañado en el VAR por Fernando Echenique. La transmisión de este partido estará a cargo de ESPN.

El Guapo llega a este partido luego de una victoria como visitante frente a Atlético Tucumán por 3-2 que le permitió llegar a los 15 puntos, con los que se ubica en la octava posición de su grupo. Estando en puestos de clasificación a la próxima fase, el equipo de Damián Ayude incluso se permite soñar con dar pelea por la clasificación a algún torneo internacional: tiene 36 puntos en la Tabla Anual y el último clasificado, de momento, tiene 43 puntos.

El Globo, por su parte, le ganó a Aldosivi por 1-0, llegó a los 19 puntos y marcha en la quinta colocación dentro de su zona. En la Tabla Anual suma 41 unidades y tiene mucho más palpable la chance de meterse en puestos de Copa Sudamericana: está apenas a dos puntos de Defensa y Justicia, virtualmente el último clasificado.

17: Central Córdoba - Estudiantes (Zona A)

En el marco de la Zona A, el primero de los partidos será entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata. El encuentro se disputará en el estadio Madre de Ciudades y tendrá el arbitraje de Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Silvio Trucco. La transmisión será de TNT Sports.

El Ferroviario viene de empatar como visitante con Deportivo Riestra por 1-1, resultado con el que llegó a los nueve puntos y está penúltimo en su zona. La preocupación por el descenso pasa por lo que haga Aldosivi: la derrota de los marplatenses este viernes les da margen a los santiagueños, que están nueve puntos por encima, con 25 unidades en la 27ª ubicación de la Tabla Anual.

El conjunto platense, por su parte, tiene en la mira su partido por Copa Libertadores frente a Flamento. Luego de su triunfo por 3-0 ante Gimnasia de Mendoza, buscará sumar con el objetivo de acercarse a los puestos de clasificación a la próxima fase: con 13 puntos está noveno, a cuatro del octavo. En la Tabla Anual está noveno, momentáneamente clasificando a la Copa Sudamericana.

19.15: Tigre - Banfield (Zona B)

El estadio José Dellagiovanna recibirá el siguiente encuentro de la jornada: Tigre recibirá a Banfield a partir de las 19.15. El cotejo por la Zona B tendrá el arbitraje de Pablo Echavarría, acompañado en el VAR por Fabrizio Llobet. La transmisión de este partido, por otra parte, correrá por cuenta de TNT Sports.

El Matador viene de perder ante Argentinos Juniors por 2-1 en condición de visitante, con lo que quedó undécimo con 12 unidades, a tres puntos de los puestos de clasificación a la próxima instancia. Por otra parte, en la Tabla Anual aparece 21° con 32 puntos, lejos del acceso a los torneos internacionales.

El Taladro, por su parte, sumó un punto frente a Rosario Central tras el empate 1-1 en la última fecha, con lo que llegó a 10 y está 13° en su grupo. En cuanto a la Tabla Anual, suma 28 unidades y un empate le bastará para asegurar la categoría, ya que no podrá ser superado por Aldosivi.

21.30: River - Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

El cierre de la jornada será con la vuelta a la actividad de River Plate. Luego de tres semanas y un polémico pedido de postergación del encuentro con Sarmiento, el Millonario recibirá a Estudiantes de Río Cuarto a partir de las 21.30 por la Zona B. El duelo contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado por Andrés Merlos en el VAR. La transmisión será de ESPN premium.

El equipo de Leonardo Ponzio sufrió una derrota por 2-1 ante Huracán en su última presentación, con lo que tiene 13 puntos y está décimo en la tabla, fuera de puestos de clasificación a la próxima fase. Además, en la Tabla Anual está undécimo con 42 unidades, a tiro de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, pero a ocho puntos de la Copa Libertadores.

El León del Imperio viene de perder 2-1 ante Racing y suma apenas seis puntos, con los que está último de su grupo. Con 11 unidades, es el colista de la Tabla Anual, a cinco puntos de Aldosivi y a 11 de Deportivo Riestra con 15 puntos en juego. Su situación está muy comprometida y parece cuestión de tiempo hasta que se concrete su descenso.