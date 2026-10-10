Con dos goles, Briasco le dio la victoria a Barracas Central

Por la 12ª fecha de la Zona B en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, Barracas Central recibió a Huracán en el estadio Claudio Tapia. El árbitro del partido fue Hernán Mastrángelo, acompañado en el VAR por Fernando Echenique.

El triunfo por 2-0 le permitió a Barracas Central llegar a los 18 puntos, de manera que se ubica en la octava posición de la Zona B, en zona de clasificación a la próxima instancia. En la próxima fecha, su rival será Sarmiento de Junín, al que visitará el lunes 19, desde las 19.

La caída no sacó al Globo de las principales posiciones de su grupo: está quinto con 19 unidades y mantiene su posición de clasificación a la próxima ronda. En la próxima fecha tendrá que recibir a Gimnasia el jueves 15, desde las 20.

El partido

Los dirigidos por Damián Ayude comenzaron el partido con: Marcelo Miño; Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Elías Pereyra; Rodrigo Bogarín, Dardo Miloc, Iván Tapia, Enzo Taborda; Norberto Briasco y Nicolás Orsini.

Por su parte, Diego Martínez eligió a: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Oscar Cortés, Facundo Kalinger, Juan Bisanz; Jordy Caicedo.

El juego se abrió temprano luego de un buen desborde por derecha de Kevin Kappert que terminó con un pase bajo y al medio para la llegada de Norberto Briasco. El atacante definió abajo y a la derecha de Hernán Galíndez, que no pudo evitar la caída de su valla y el 1-0 parcial para Barracas Central a los nueve minutos.

A Huracán le costó generar ocasiones de riesgo y la primera ocasión llegó a partir de un mal centro de Juan Bisanz que acabó dirigiéndose hacia el arco. Pese a la sorpresa, el balón igual se perdió por encima del travesaño.

La respuesta del Guapo tuvo más claridad: un desborde por izquierda y el centro de Enzo Taborda encontró el ingreso por la derecha de Rodrigo Bogarín. El paraguayo se barrió y llegó a conectar la pelota, pero la envió directamente contra el poste. El local se perdió el segundo de manera increíble.

La siguiente llegada de Barracas fue en una jugada de pelota parada que tras un primer rechazo volvió al área en forma de centro para el cabezazo de Kevin Jappert, que se fue desviado por encima del travesaño.

En la segunda mitad del encuentro Barracas volvió a atacar con profundidad por el lado izquierdo. Esta vez el que lo intentó fue Taborda con un remate bloqueado por un rival, cuyo rebote le cayó a Bogarín. El paraguayo sacó el remate, pero se fue desviado por el costado derecho.

Huracán tuvo profundidad por el costado izquierdo en su siguiente aproximación con un pase de Bisanz para el avance de Oscar Cortés. El colombiano envió un centro bajo para la llegada de Jordy Caicedo, pero el de Ecuador no conectó y el balón pasó de largo por el área chica.

Los que no se meten en un arco, entran en el otro. Es por eso que no hubo sorpresa cuando a los 17 minutos, tras varios rebotes en el costado derecho del ataque, la pelota le cayó a Briasco, que sacó un zapatazo que rozó el travesaño y picó dentro del arco visitante para el 2-0 parcial.

Huracán intentó con un nuevo desborde de Cortés, esta vez por el costado derecho. El centro del colombiano fue nuevamente dirigido a Caicedo. El ecuatoriano esta vez consiguió conectar la pelota, pero su remate se fue desviado por la derecha del arco defendido por Marcelo Miño.

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