Daniel Aquino viajará a Toronto para una nueva pelea

El boxeador paranaense volverá a pelear luego de su último combate en noviembre de 2025.

Este sábado, el paranaense Daniel Aquino informó que volverá a pelear luego de casi un año de su último combate profesional. Será en el Toronto Casino Resort de la ciudad de Toronto, Canadá, el sábado 24 de octubre, frente al local Steven Wilcox.

El canadiense de peso súper ligero cuenta con un récord como profesional compuesto de 26 victorias, cuatro derrotas y un empate. Entre sus triunfos cuenta con ocho triunfos antes del límite. Pese a sus números, lleva una inactividad de casi dos años: su última pelea fue en diciembre de 2024, cuando venció a Gabriel Coffie.

Aquino, de peso wélter (categoría en la que está pautada la pelea) también tiene una larga inactividad, pero menor a la de Wilcox. La última pelea de Cainchi fue en noviembre de 2025 frente a Miguel Ángel Núñez al que venció en el gimnasio del Club Atlético San Agustín de Paraná.

El paranaense cuenta con dos peleas previas en Canadá, aunque ambas representan antecedentes negativos: las derrotas frente a Joshua Frazer y Mathieu Germain, la primera de ellas por knock-out en el primer round. Actualmente, su récord es de 23 victorias (14 antes del límite) 18 derrotas (10 por knock-out) y dos empates.

Se presenta una nueva chance internacional para Aquino, que podrá buscar un éxito frente a un rival que intenta relanzarse tras haber perdido la pelea por el título intercontinental súper ligero en 2023.